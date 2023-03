Santiago Creel rumbo al 2024: “Quiero estar en la primera línea de contención de este mal gobierno”

Santiago Creel Miranda, hoy en su visita a la Comarca Lagunera ante el cuestionamiento de sus aspiraciones electorales, confirmó que buscará la candidatura a la presidencia de México en el 2024.

“Sí, completamente sí, no me gusta, no estoy de acuerdo, repruebo lo que está sucediendo en el país, estaba yo semi retirado, y decidí dar un paso al frente, y quiero estar en la primera línea de contención de este mal gobierno y de este mal grupo o coalición que está gobernando el país”, expresó el legislador.