Santiago Creel eleva al máximo la tensión con AMLO: "Está agraviando a mi familia, no se lo voy a permitir"

Santiago Creel Miranda aseguró que una cosa es el debate político entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y un diputado de oposición; mientras otra muy distinta es el insulto personal y a su familia. Ello en referencia a los cuestionamientos que ha dicho el mandatario sobre el patrimonio del abogado de profesión, quien en entrevista con Mario Maldonado para la señal de televisión de El Heraldo Media Group, enfatizó que no permitirá que AMLO a quien llamó un malagredecido, agrave a su familia.

"No solamente me está insultando y agraviando a mí, sino a mi familia y eso sí no se lo voy a permitir a nadie, ni a él, ni a absolutamente a nadie", acotó Creel.

El panista acusó que López Obrador tiene “una actitud bélica, en una actitud difamadora, en una actitud de confrontación y en una actitud de división del país” y no recuerde esos tiempos, por lo que ahora, se enfoca en atacar a los opositores en temas personales y no solamente en el ámbito político, aseguró Creel Miranda, quien se defendió de los ataques difamatorios que afirmó, ha recibido por parte del mandatario al cuestionar el origen de su patrimonio.

Cuando AMLO iba a merendar a casa de Creel

Indicó que las cosas materiales que posee ya las tenía, y que incluso AMLO era consciente de ello, ya que aseguró, el presidente de México conoció su hogar en donde varias ocasiones merendaron juntos. Además, Santiago Creel comentó que ha declarado su patrimonio desde el primer día que entró a trabajar al servicio público.

"La honestidad es fundamental, y la credibilidad, y a mí no me la va a quitar Andrés Manuel López Obrador cuando sobre todo él, que nos expliqué de qué ha vivido".

Santiago Creel indicó que ninguno de los amigos que estuvieron con AMLO en su lucha por la democracia están ahora con él, agregó que aunque estaban todos juntos con ideas distintas, jamás se llegó al insulto personal, ni a bajezas ni mucho menos a calumnias, situación que cambió y él es una de las víctimas, afirmó.

La añeja rivalidad entre AMLO y Creel

Andrés Manuel López Obrador y Santiago Creel Miranda tuvieron su primer enfrentamiento político cuando midieron por única ocasión su fuerza en el electorado la vez que contendieron a la jefatura de Gobierno del otrora Distrito Federal en el año 2000.

Cinco años atrás, ambos parecían tener una relación cercana cuando el panista lo asesoró durante un año y medio de manera gratuita en temas legales, recordó el abogado ayer al terminar su participación en el evento con el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

"No es justo que por diferencias políticas me difame a mí o a mi familia. Y más cuando usted pidió mis servicios como abogado, por supuesto que fue pro bono y pro bono quiere decir no le costó un peso y le dediqué año y medio al estudio de sus casos jurídicos.

Creel llamó malagredecido a AMLO. Foto: Archivo

Y con su hijo José Ramón, muy chiquito, por cierto, pero que el otro día que me encontré me lo recordó, iba a mi despacho, usted lo conocía, sabe que son tres pisos en el edificio Omega. Eso lo hice yo", resaltó Creel.

La tensión creció cuando López Obrador respondió hace casi un mes en la Ceremonia de Aniversario de la Constitución de 1917, a la petición de Santiago Creel en busca de una "reconciliación nacional", en donde el panista señaló que en un país complejo “no puede gobernar con una visión única”. Al respecto AMLO cuestionó:

“Se dedicaba a facilitar el traslado de bienes públicos a particulares, era la esencia del gobierno, y vender bienes nacionales a particulares, entonces era otra situación, por eso ahora pues ya no es así, diálogo sí, pero sin corrupción, vamos a negociar, pero qué vamos a negociar ¿Impunidad?”, dijo el presidente.

Creel a AMLO: “No mienta ni difame”

Santiago Creel publicó un video en su cuenta de Twitter donde retó a AMLO a explicar de qué vivió durante 12 años en los que no estuvo trabajando. ”Pasaste de ser un luchador social a un déspota”, arremetió el abogado panista. Indicó que mucho de lo que tiene es producto de su patrimonio familiar que se ha administrado con responsabilidad.

Creel y AMLO, juntos en la ceremonia de la Gesta Heróica de los Niños Héroes. Foto: Cuartoscuro

“Ya que hablaste de dinero, te tengo un reto: por qué no le explicas a México de qué viviste durante 12 años sin trabajar, y presumes no tener cuentas de banco. Entonces, cómo dijo Chico Che, ¿quién pompó? Así que a mí con ese cuento no me vengas”, dijo Creel, quien recordó:

“No solo fuiste con tu hijo a mi despacho en el edificio Omega, acuérdate. Fuiste a mi casa, te recibí con mi familia, merendaste, hasta platicamos de nuestras historias de vida, conociste mi casa, mis muebles, mi estilo de vida, y eso tú lo sabes, no ha cambiado…”.

Hace un mes Creel y AMLO tuvieron otra discusión cuando el abogado blanquiazul negó la entrada a la Cámara de Diputados a una escolta del Ejército que iba armada mientras hacía los honores a la bandera ya que argumentó que no está permitido que entren al recinto personas armadas. En respuesta, AMLO subrayó: “La verdad no tienen argumentos. Como decía Juárez: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’. (El ingreso de la escolta) es parte de un protocolo que, además, lo pidió la Cámara”.

Aunque en el 2000, AMLO como integrante del PRD venció a Creel para la jefatura de Gobierno de la capital al obtener un millón 647 mil 996 votos contra el millón 460 mil 931 que obtuvo Creel, no hubo rencillas, e incluso, Santiago Creel declaró que estuvo en contra del desafuero de AMLO en 2005, situación que logró evitar:

“Me desplacé al rancho San Cristóbal y le planteé yo al presidente (Vicente Fox) que debía de desistirse… Le pedí que estudiara yo el caso, le expliqué exactamente cuáles eran las condiciones de carácter jurídico para que yo procediera”.

Ahora con el Plan B de la Reforma Electoral que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Santiago Creel y AMLO continúan con su tensa relación. Creel argumentó que lo que retrasó el proceso en la Cámara de Diputados fue que se tuvieron que corregir los errores de carácter legislativo con el que se enviaron los documentos sobre el proceso de elección para la selección de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

