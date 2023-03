Santiago Creel llama malagradecido a AMLO: “Pidió mis servicios como abogado y no le costó un peso”

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo califique de ratero, y continúe con una actitud de división en el país.

En entrevista, al finalizar su participación en el evento con el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Creel Miranda señaló que su actitud es muestra de que le preocupó la concentración de ciudadanos que se dio en defensa del Instituto Nacional Electoral.

“A mí me da mucha pena, lamento mucho que el presidente siga en una actitud bélica, en una actitud difamadora, en una actitud de confrontación y en una actitud de división del país. Sé que le preocupó mucho nuestro evento del domingo, pero le quiero recordar algunas cosas al presidente, y lo hago de una manera directa, con plena serenidad, convencimiento de causa, y sé que lo que digo él lo puede constatar”, dijo,

El diputado federal panista calificó de malagradecido a López Obrador, recordando que, en 1995, le otorgó asesoría jurídica durante año y medio, y nunca le cobró un centavo.

Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo califique de ratero (Foto: Presidencia)

"No es justo que por diferencias políticas me difame a mí o a mi familia. Y más cuando usted pidió mis servicios como abogado, por supuesto que fue pro bono y pro bono quiere decir no le costó un peso y le dediqué año y medio al estudio de sus casos jurídicos, y con su hijo José Ramón, muy chiquito, por cierto, pero que el otro día que me encontré me lo recordó, iba a mi despacho, usted lo conocía, sabe que son tres pisos en el edificio Omega. Eso lo hice yo", .

Creel dijo que el propio López Obrador vio desde aquella fecha que ya era un abogado consolidado con uno de los despachos más grandes del país, y se dio cuenta de cómo vivía, y que después de 30 años no ha cambiado su forma de vida, y tampoco sus propiedades.

“Pero no solamente eso, presidente López Obrador, lo que más me lastima es lo malagradecido. En aquella época ¿Cuántas veces no fue a mi casa? ¿Cuántas? Esto fue hace 30 años, presidente, o casi 30 años. Usted vio mi manera de vida, el patrimonio que tenía en mi casa, cómo lo recibí, los muebles que había en mi casa, los cuadros, todo eso lo sigo teniendo igual, no vivo ni más ni menos, como vivía hace 30 años, presidente”, dijo.

Reconoció Creel Miranda que sus estudios los hizo en el extranjero con becas nacionales “y de los cuales estoy agradecido y toda mi vida hasta que tenga el último aliento voy a dar clases como retribución al Estado mexicano porque me fui becado con instituciones nacionales”.

El panista precisó que ingresó a la política por convicción, para hacer el proceso de transición (Foto: Cuartoscuro)

Comentó que, aunque se pudo quedar en cualquier despacho de los Estados Unidos, regresó a México porque adora al país. También expuso que recibió un patrimonio de su familia, que le ha inculcado vivir con austeridad y ha sido responsable en administrar su patrimonio en cada una de las generaciones.

“Presidente López Obrador, con todo respeto: usted sabía que yo, cuando acudió a verme, era un abogado consolidado, con uno de los despachos más grandes del país y de mayor calidad desde el punto de vista jurídico. Con oficinas en México y en el extranjero y esto yo no lo heredé, lo hice, con mi licenciatura en la UNAM, de la cual estoy agradecido de por vida y por eso sigo dando clases en la Facultad de Derecho, ahora en la división de estudios de Posgrado”, puntualizó.

El panista precisó que ingresó a la política por convicción, para hacer el proceso de transición “que, por cierto, usted ya no recuerda, pero que un tramo lo hicimos juntos, y usted sabía perfectamente de los clientes que yo tenía y estaba muy consciente de la remuneración que yo percibía”.

