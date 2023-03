AMLO arremete contra Antony Blinken: no hay ningún lugar en México sin presencia de la autoridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las críticas que llevó a cabo Antony Blinken al gobierno de México se deben a una campaña anticipada relacionada con los comicios que se llevarán a cabo el próximo año. Durante la conferencia matutina, el mandatario dijo que el secretario de Estados de EU fue presionado para que asegurara que en la República Mexicana había regiones dominadas por el crimen organizado.

Dijo además que esto es una mentira, ya que se han logrado acciones en contra del narcotráfico y los delincuentes. Muestra de esto, comentó, es la detención de las 32 personas relacionadas con el grupo Gente Nueva, el cual era liderado por José Noriel Portillo, alías "El Chueco", presunto responsable de los asesinatos del sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como al guía de turistas Pedro Palma.

"A él (Blinken) le consta que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió (Graham) y le dijo a ver y entonces tuvo el que decir de qué si lamentablemente, que había regiones de México dominadas por el narco, eso es falso, no es cierto”, dijo.

"No hay ningún lugar del territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad", dijo.

Aseguró que Blinken es una persona que entiende el combate al crimen en México. FOTO: AP

El mandatario mexicano dijo que, a pesar de que Blinken dijo que podrían considerar calificar como terroristas a los cárteles mexicanos para que el Ejército de EU los combata, López Obrador dijo que en la Casa Blanca no están de acuerdo con eso.

“Y también debe reconocerse que cuando le preguntan a él (Blinken) y luego a quién es vocera de la Casa Blanca, si consideran que es recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos, dijeron que no, nada más que eso, la prensa mexicana y los medios de información, y no sólo la mexicana, también allá, esa parte ya no se destaca”, expuso.

Sigue la relación con EU

Aseguró que Blinken sabe de las operaciones constantes para desmantelar laboratorios clandestinos en puntos estratégicos como Sonora o Sinaloa. Pese a las controversias, el presidente dijo que no hay una ruptura con el gobierno de Estados Unidos, ya que entre ambas naciones se lleva cabo un diálogo, pese a la diferencia de opiniones entre ambos.

Dijo que el funcionario representa los intereses de las empresas que operan en su país, mientras que él lo hace con los mexicanos. No obstante, destacó que el titular del Departamento de Estado es una buena persona, que debe responder a la agenda de su país y a diversas presiones.

"No vamos a permitir una campaña antimexicana, todo esto con propósitos electorales", dijo.

Reconoció la labor de Joe Biden, de quien dijo respeta a México. FOTO: Presidencia.

Acusa a Vulcan de ecocidio

Indicó que el gobierno de México no está en contra de las empresas de EU, pero esto no significa que aceptará las operaciones de la empresa Vulcan, a la cual acusó de cometer un ecocidio en territorio nacional.

"A lo mejor no tiene la información completa", dijo.

Aseguró que la política estadounidense está inmersa en relaciones con las compañías, lo cual pone en entredicho su autonomía y a la vez provoca que no se puedan crear reformas que ayuden a ambas naciones.

Reiteró que la empresa entró a suelo mexicano y destruyó arrecifes y reservas naturales para extraer material pra la construcción que terminó llevándose a Norteamérica. Añadió que no hablará de este tema con Joe Biden, debido a que es una persona que respeta al país.

Añadió que no hay pruebas en torno al uso de Tik Tok por parte de los criminales para promover el consumo de drogas y comparó estas teorías con la idea de que algunos estadounidenses han sido manipulados para creer que los migrantes llegan a su país para traficar con narcóticos.

Sigue leyendo:

La sombra de una nueva intervención estadounidense se cierne sobre México: "Sería catastrófico"

Salomón Jara: "La reunión de la Conago fue histórica, así lo vieron John Jerry y Ken Salazar"