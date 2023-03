Trataron de rescatar a su hija del maltrato y su yerno los asesinó con un picahielos, pasó en Ecatepec

La violencia de género es un problema sumamente complejo que puede derivar en otros delitos, como el feminicidio u homicidio, incluso de aquellos que no son las víctimas directas. Tal como ocurrió en Ecatepec, Estado de México, cuando una joven identificada como Jazmín, quien llamó a sus papás para pedirles ayuda, pues su esposo la tenía encerrada; sin dudarlo fueron a su rescate, pero el hombre, identificado como Brayan Manuel, no solo no lo permitió, sino que los atacó con un picahielos, matándolos en el sitio.

Fue en la calle Faisán, de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, a donde Edith Jerónima, de 46 años, y César de 48 años, acudieron a auxiliar a su hija que previamente les llamó para explicarles la situación que estaba viviendo a manos del hombre que debería amarla y cuidarla. Cuando llegaron tocaron el timbre durante varios minutos, nadie les abría, hasta que su yerno salió a la puerta, negándoles la entrada al domicilio.

Comenzó una discusión, se prolongó por algunos minutos, hasta que el hombre sacó un picahielos que tenía en su espalda y sin mediar palabras y ningún tipo de piedad comenzó a atacar a sus suegros, apuñalándolos en distintas partes del cuerpo, principalmente en el tórax. La pareja cayó herida al piso y comenzaron a desangrarse, el agresor huyó dejándolos tirados.

Tenía el picahielos en la espalda, lo sacó tras discutir con sus suegros. Foto: iStock.

Al ver lo ocurrido, Jazmín dio aviso a las autoridades, hasta el sitio llegó una ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos intentaron ayudar a los padres de las víctimas de violencia familiar y abuso, pero nada pudieron hacer por ellos, ya habían perdido la vida.

Un agente del Ministerio Público llegó al lugar a iniciar las diligencias y carpeta de investigación, personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y la recabación de indicios en la zona.

Del asesino y maltratador no se sabe aún nada, sin embargo, al estar plenamente identificado, las autoridades se encuentran en la búsqueda de Brayan Manuel.

DMGS

SIGUE LEYENDO

“Me atacó hasta la hermana”: María vivió en un infierno machista hasta que la mataron frente a sus hijos

Madrastra mató al hijo de su pareja a golpes: lo grabó mientras agonizaba y mandó el video a su padre