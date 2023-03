“Me atacó hasta la hermana”: María vivió en un infierno machista hasta que la mataron frente a sus hijos

“Mientras tenga vida voy a pelear por justicia”, decía María Isabel Speratti quien en varias ocasiones acudió con la policía para que la ayudaran con las agresiones que su esposo Gabriel Núñez le hacía, pero en las oficinas de la fiscalía restaban gravedad a los ataques como cuando en julio de 2021 la mujer denunció que su marido trató de matarla e incluso llevaba golpes marcados. Hasta que hace una semana, fue otra víctima de femincidio.

“Quiso asesinarme y la causa sigue como ‘lesiones leves’ en lugar de ‘tentativa de femicidio agravada por el vínculo’. La Fiscalía tiene cero perspectiva de género. No van a cambiar la carátula, ya me lo dijeron”, aseguró María en un audio compartido en un grupo de Whatsapp donde estaba con varias mujeres que sufren maltrato, el cual fue dado a conocer luego de que su ya ex esposo la mató frente a sus hijos.

El feminicidio frente a sus hijos

El pasado 16 de marzo, María iba a dejar al colegio a sus hijos Joaquín Sacha de 17 años de edad y a Tao Valentino de 13, en la ciudad de Cañuelas en la Provincia de Buenos Aires, cuando de pronto fueron interceptados por un automóvil que era conducido por Gabriel Núñez que les cerró el paso, ante ello, María gritó a sus hijos que escaparan. En ese momento, el agresor bajó del carro y sacó una pistola Bersa 380 9mm.

María intentó también escapar, pero al correr su esposo le disparó a quemarropa en cuatro ocasiones, las tres primeras balas impactaron en su cuerpo que la hicieron caer al pavimento, una vez tirada, Gabriel Núñez la remató con la cuarta bala que golpeó en la cabeza. Un día antes de ser asesinada, María había acudido nuevamente a la Fiscalía para denunciar que su ex había intentado matarla al asfixiarla. No obtuvo ayuda.

Los audios del infierno que vivió María

Días después del feminicidio de María Isabel Speratti, una de las mujeres que estaban con ella en el grupo de Whatsapp compartió un audio que la víctima les envió donde relató parte del “infierno machista” que sufría con su ahora exmarido, además del trato que le dieron en la Fiscalía y los ataques que también enfrentó por parte de su excuñada. Grabación que fue difundida por el medio local TN.

María y Gabriel fueron esposos por 20 años. Foto: FB

María contó que fue a una reunión que convocaron las autoridades de Cañuelas sobre la perspectiva de género. Ahí expuso su caso: “Les dije que yo no tengo Justicia, que soy sobreviviente de un intento de femicidio y vivo amenazada. Mi agresor nunca fue preso y ya no sé qué más hacer”. Y agregó: “Desde que pasó (el primer intento de femicidio), iba una o dos veces por semana a la fiscalía. Ya era figurita repetida, me conocían de memoria. El número de expediente ni lo buscaban. Y nunca me dieron ‘bolilla’. Me subestimaron, me ningunearon”.

Asimismo incluyó las agresiones del círculo familiar de su exesposo que no solamente atacaban a María, sino también a sus hermanas:

“Fui increpada por la hermana del violento, que también es violenta. La tengo filmada. Y anoche fue otra de las hermanas y una cuñada del progenitor de mis hijos a amenazar de muerte a mis hermanas".

Y agregó: "Les dijeron que les iban a quemar la casa con ellas adentro, que sabían todos sus movimientos, sus horarios, qué colectivo tomaban, que eran dos mujeres que vivían solas. Soporté 20 años de violencia psicológica y sexual y un intento de asesinato. Bajé 14 kilos en un mes. No podía comer ni dormir”, relató.

María fue asesinada el 16 de marzo. Foto: FB

Una de las hermanas de María, Rocío Speratti, confirmó el calvario que su hermana vivió además con las autoridades que jamás la ayudaron “fueron muchos años de agresiones psicológicas y sexuales”; dijo al recordar el día cuando María decidió dejar a su esposo agresor. “Le prometió que ‘iba a cambiar’, pero ya estaba planificando matarla. Es el manual del psicópata, incluso puertas afuera se mostraba amable y encantador con todo el mundo”, señaló.

Recordó que Gabriel Núñez era una persona posesiva y celosa con su hermana a la que no le permitía salir a ningún lado. Los hijos de la pareja quedaron bajo su cuidado ante el arresto de su padre. “Hay una perimetral para que la familia de él no se acerque. Sus hermanas ya nos amenazaron y tengo mucho miedo por mis sobrinos”, dijo la angustiada mujer que prometió dar a su hermana la justicia que jamás le llegó ahora por el caso de feminicidio.

