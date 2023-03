Rubén Moreira minimiza la salida de Osorio Chong: "Los cambios son normales, suceden en todos los partidos"

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez rechazó que la separación de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación de la bancada del PRI en el Senado esté creando un cisma en el tricolor y calificó como normal el relevo.

Entrevistado antes de presentar su libro “Jaque Mate Crimen Organizado” en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI en la capital de San Luis Potosí, el diputado federal coahuilense sostuvo que el trabajo legislativo continúa y que la dirigencia nacional trabaja con normalidad con las coordinaciones de bancada en ambas cámaras.

"Espero que no, los cambios en las coordinaciones de las bancadas se dan a partir de lo que dicen las y los diputados, las y los senadores, en otros partidos el cambio es continuamente y no pasa nada. Yo no tengo diálogo con él, pero los cambios en las coordinaciones son normales, suceden en todos los partidos”, expresó en torno a una posible salida del tricolor de Miguel Ángel Osorio Chong", dijo.

Presentó su libro “Jaque Mate Crimen Organizado” en la entidad Foto: Especial

Sobre el nombramiento del guerrerense Manuel Añorve Baños aseveró que es su gran amigo, que es un político muy experimentado que ha sido diputado, senador y alcalde de Acapulco, “pero es una decisión de las y los senadores, ellos votaron como acá votaron por un servidor”, espetó.

El PRI no apoya al presidente

Antes las acusaciones a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas de que hace el trabajo sucio a Morena con acciones como la separación de anoche del coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que nunca han votado a favor las iniciativas del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, “votamos en contra de la (Reforma) Eléctrica, votamos en contra de la Reforma Electoral, defendimos al INE, votamos en contra de lo de la Guardia Nacional, no votamos por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, no votamos por los del INAI, se generan discursos que no corresponden a la realidad”, expuso.

Al cuestionarle si era sano para el PRI la maniobra política de separar al coordinador de los senadores cuando están en puerta las elecciones del Estado de México y Coahuila, Rubén Moreira sostuvo que son situaciones diferentes, “está como cuando Movimiento Ciudadano no postuló candidatos, MC nunca ha tenido candidatos en Coahuila, no existe, ni Convergencia ha tenido candidatos, son cosas que pasan y siguen otras rutas”, atajó.

Sobre la posibilidad de que pierdan las dos de las únicas gubernaturas que mantiene el PRI en el país, el diputado federal coahuilense afirmó que van a ganar “por buena diferencia” en los dos estados en competencia en este 2023.

Nuevamente descartó que los cismas en el PRI nacional generen resultados adversos en el Estado de México y Coahuila, pues dijo tienen dirigencias estatales muy fortalecidas y un precandidato en su tierra poderoso que con menos de 40 años de edad ha sido dos veces alcalde de Saltillo.

“No veo como Morena pueda retener Veracruz o Puebla, los van a perder, cómo estará Campeche que la gobernadora (Layda Sansores) no acepta que entre en vigor la Ley para la Revocación de mandato”, expresó en torno al panorama electoral en otros estados del país.

