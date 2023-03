Evelyn Salgado entrega apoyos del Programa Mejoramiento de Vivienda

En gira de trabajo por el municipio de Coyuca de Benítez en la región Costa Grande, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda inauguró obras de infraestructura carretera, entregó 121 apoyos del Programa Mejoramiento de Vivienda y anunció una inversión de más de 33 millones de pesos en distintas acciones carreteras, lo que permitirá que, a través de una agenda integral, se promueva el desarrollo en las distintas comunidades.

"Esta transformación viene de la mano de todas y de todos ustedes. Y lo estamos haciendo con acciones contundentes", expresó la mandataria ante los habitantes de San Salvador las Pozas, Valle del Río, Las Lomitas, Pénjamo, El Porvenir, entre otras localidades.

En el primer punto de la gira, la mandataria estatal inauguró el camino San José Mogollón- Carrera Larga, en el que se invirtieron poco más de 7 millones de pesos en esta vía de 2.3 kilómetros que mejorará la conectividad de más de 2 mil 500 habitantes. Se trata de una obra que atiende un rezago histórico y que permite que se puedan acercar los servicios a la población.

Se estrena el amino San José Mogollón- Carrera Larga. | Foto: Especial

Durante su encuentro con los pobladores, la jefa del Ejecutivo estatal refrendó su compromiso con los habitantes de este municipio para continuar trabajando a fin de mejorar las condiciones de vida de la población. "Que no se quede ninguna comunidad sin el apoyo, sino hay carreteras, no hay progreso, no hay beneficio. Hay que comunicar a todas las localidades, que nadie se quede incomunicado", enfatizó la mandataria.

Más de 33 millones de pesos para la rehabilitación de caminos

En este acto también anunció para este 2023 una inversión de más de 33 millones de pesos a través de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), para la rehabilitación de caminos, la construcción de un puente vehicular, así como la pavimentación de la segunda etapa del camino Bugambilias-Las Compuertas.

En su turno, el alcalde de Coyuca de Benítez, Ossiel Pacheco Salas agradeció a la gobernadora todo su apoyo para poder consolidar obras de distinta índole en las comunidades que conforman este municipio y refrendó su disposición para continuar trabajando de manera coordinada a favor de las causas de la población. “Gracias a su gran disposición hay drenajes, hay carreteras, tenemos ya en puerta una universidad, lo cual yo estoy muy agradecido; nos ayudó con el relleno sanitario, con la granja solar, con agua potable; hay un sinfín de obras de infraestructura que son obras que vienen a transformar la realidad de este municipio”, añadió.

En el ejercicio 2022 se ejercieron recursos por el orden de los 46 millones de pesos en Coyuca

El titular de Cicaeg, Martín Vega González explicó que la obra carretera cuenta con una longitud de 2.3 kilómetros, ancho de corona de 6.7 metros y carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, beneficiando a 2 mil 557 habitantes de la región. Detalló que en el ejercicio 2022 se ejercieron recursos por el orden de los 46 millones de pesos en Coyuca de Benítez, para distintas acciones de infraestructura carretera.

La obra carretera cuenta con una longitud de 2.3 kms. | Foto: Especial

Enseguida, la mandataria estatal acompañada del alcalde de Coyuca, Ossiel Pacheco Salas, así como funcionarios de su gabinete, se trasladó a la comunidad de San Salvador Las Pozas, en donde hizo entrega de las 121 acciones del Programa de Mejoramiento de Vivienda, donde con una inversión de más de 6.5 millones de pesos, se dota a la población que más lo requiere de un espacio con piso y techos firmes, baño y estufa ecológica.

Ahí la gobernadora dijo que “estas acciones se suman a toda una agenda integral que tenemos para consolidar la transformación de Coyuca y de toda la Costa Grande”, para promover la justicia social hacia las familias guerrerenses. “Hoy entregamos espacios dignos para que puedan hacer de estos, sus hogares llenos de alegría, de amor y esperanza”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, María del Carmen Cabrera Lagunas explicó que a través de estas casas habitación, las familias tienen un espacio digno y propicio para priorizar el desarrollo integral. “Hoy tienen un hogar más digno, más amplio. Hoy tienen el hogar que siempre habían soñado, hoy las familias más humildes, más pobres que pensaban que iba a ser difícil tener el acceso a una vivienda digna, hoy lo tienen, gracias a un gobierno que trabaja con honestidad, a un gobierno que trabaja cercano a su pueblo, pero, sobre todo, encabezado por una gran mujer, como es nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, dijo.

Acompañaron a la gobernadora la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; el diputado local Marco Tulio Sánchez Alarcón; el diputado federal Luis Edgardo Palacios Díaz; la comisaria de San Salvador Las Pozas, Iris Urzúa Nieves; la comisaria de San José Mogollón, Tomasa Blanco de Jesús; la comisaria de Carrera Larga, Esmeralda Bravo Solís; la beneficiaria, Mabel Guadalupe Radilla Urzúa, entre otros.

