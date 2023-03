En espacio público, planeación es la base: Román Meyer Falcón

La historia en la administración pública del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, inició en 2014 cuando conversó, por primera vez, con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

A nueve años de ese acontecimiento, hoy encabeza esta “pequeña” secretaría de Estado, donde uno de sus objetivos es poner énfasis en que “la madre de todas las infraestructuras” es el espacio público, así como continuar con la regulación agraria en todo el territorio nacional.

En entrevista con Sofía García, para la sección Perfiles de Heraldo Media Group, el funcionario recuerda que en esa plática con López Obrador expuso su percepción de la arquitectura social, de los espacios públicos y de equipamientos en zonas urbanas. A partir de ahí, mantuvo el contacto con el tabasqueño.

A la invitación de López Obrador, pidió 15 días para pensarlo y rápidamente decidió ser parte de la 4T. (Crédito: Especial)

En 2017, López Obrador comenzó a formar sus respectivos equipos que llevaron a cabo 120 mesas de trabajo en el ámbito de vivienda, de política agraria, planeación urbana y metropolitana, etcétera.

“Eso nos permitió conformar los equipos técnicos, conocer dos años antes… decir, esta persona sabe de vivienda, esta otra persona tiene experiencia... terminamos prácticamente con documentos de 500, 600 cuartillas y eso nos permitió tener una política, un diagnóstico, una propuesta y un equipo. Nos iba citando periódicamente, cada dos meses, para presentar avances”, recordó.

Él, el finado David Cervantes y Rogelio Jiménez Pons llevaban la batuta de todos los trabajos hechos en esta materia antes del triunfo electoral de 2018; luego los tres fueron invitados al gobierno federal.

Un buen día, recordó Meyer Falcón, decidió (el Presidente) tener una representación equitativa no sólo en cuestión de género, sino de edades en el gabinete federal (de los hombres, él es el más joven del equipo cercano de López Obrador).

A la invitación de López Obrador, pidió 15 días para pensarlo y rápidamente decidió ser parte de la 4T. La edad tuvo un peso importante en esta decisión y ahora es un secretario que recorre el país, que se ensucia los zapatos para supervisar los proyectos a cargo de la dependencia, como la construcción de lo que será el museo y la sede del Archivo General Agrario (AGA), en avenida Juárez, casi esquina con Paseo de la Reforma.

Es un mecanismo de propiedad colectiva, recordó el funcionario, herencia de la Revolución Mexicana y que la Secretaría, por atribuciones, tiene que darle seguimiento. (Crédito: Especial)

En la charla, Meyer Falcón también explicó la situación actual del desarrollo agrario.

“Hay que recordar que es una secretaría muy nueva, poco entendible por el conjunto de temas que abarca. ¿Qué es la política agraria? Es todo aquellos que son ejidos y comunidades, y es un tema muy importante, porque 53 por ciento del territorio nacional son ejidos y comunidades afortunadamente”, expuso.

Es un mecanismo de propiedad colectiva, recordó el funcionario, herencia de la Revolución Mexicana y que la Secretaría, por atribuciones, tiene que darle seguimiento.

Previamente, hace un par de sexenios, existía la secretaría de la Reforma Agraria y hoy se fusiona con un tema de planeación urbana. Ahora, ven el tema agrario, la planeación urbana de las ciudades y del territorio, la vivienda, así como la coordinación de Infonavit y FOVISSSTE, y la reconstrucción.

“Uno, el programa nacional de reconstrucción, donde también hay una coordinación con la Secretaría de Cultura, Educación, Vivienda y el otro es el programa de mejoramiento urbano, un tema de dotación de infraestructura básica en aquellas regiones, municipios o zonas urbanas que tienen carencia o que están abandonadas”, reiteró.

(Crédito: Federico Gama)

En ese sentido, consideró que los temas de vivienda, de planeación y de regularización de la tenencia de suelo son muy importantes, pues se trata de entregar escrituras tanto en la parte urbana como en la parte agraria.

“Hay una tercera parte de la población mexicana, incluso más, que no tiene escrituras. Eso implica que no se pueda transmitir la propiedad a sus familias. No pueden heredar, acreditar la propiedad y tampoco pueden solicitar algún tipo de crédito bancario.

En el caso de usos y costumbres siguen siendo posesionarios de sus terrenos”, dijo.

Otro gran déficit es el de la planeación, pues 80 por ciento de los municipios en el país, aproximadamente dos mil municipios, no tienen actualizados sus instrumentos de planeación, lo que sustenta los usos de suelo y los permisos de construcción.

Meyer Falcón termina la charla y se va a seguir las supervisiones de las obras, y dice, en tono de broma, que debe aprovechar este momento, hoy que es joven y puede desplazarse por el país con facilidad.