"Ella la vio con la cara fracturada": madre y hermana de Norma Lizbeth acusan negligencia de la directora

Norma Lizbeth Ramos Pérez murió a causa de los golpes que recibió por parte de una compañera de escuela. La joven de 14 años de edad fue víctima de bullying, un problema estructural que se vive en los planteles educativos de México. Ella denunció, pero las autoridades mostraron su negligencia, no hicieron caso. Luego de una reunión que tuvieron los padres de familia con autoridades escolares, este jueves se acordó la destitución de Elizabeth Hernández Rosales como la directora de la Escuela Oficial 518, Anexa a la Normal en Teotihuacán, Estado de México.

Este jueves 23 de marzo, en la emisión del programa matutino "Venga La Alegría", Francisca y Alma Delia, madre y hermana de la víctima se presentaron para hablar sobre la negligencia y la negativa que les mostró la administración del plantel. Las afectadas recalcaron que la estudiante ya había notificado en repetidas ocasiones sobre el bullying que sufría por parte de sus compañeros.

A pesar de que Norma alzó la voz y le comentó a su maestra que estaba siendo excluida por el grupo, la docente no entró para solucionar el problema ni contarselo a la titular de la institución. No hizo nada para frenar el acoso. "Yo le decía que iba y hablaba con la directora, pero mi niña me decía que ni perdiera el tiempo, porque no iba a hacer nada", exclamó Francisca.

Alma Delia rompió el silencio y relató que fue lo que pasó un día antes de la agresión. Norma seguía sufriendo violencia, y pese a que la amenazaron de que no fuera al plantel, ella optó por ir, ya que creía que si no iba el acoso no se iba a acabar.

"Un día antes (de la agresión) mi hermana fue a contarle a la directora lo que pasaba y que la estaban retando, pero yo creo que ella tenía cosas más importantes que hacer porque le dijo 'permíteme tantito' y no hizo nada. Ella la vio con la cara fracturada", detalló Alma

La hermana mostró impotencia y enojo luego de escuchar a la agresora de Norma "sentirse orgullosa" por lo que había hecho. "Me parecía injusto que a mi hermana también la expulsaran de la escuela cuando ella era la víctima. Es lo único que hizo la directora", sentenció.

"Quiero que ella descanse en paz. Se va a hacer justicia. No me importa llegar a donde sea, pero su caso no se va a quedar así", declaró Alma Delia.

El pasado 17 de marzo se dio a conocer la detención de Azahara Aylin "N", presunta agresora de Norma Lizbeth. La joven se encuentra bajo proceso por el delito de homicidio calificado.

Al ser menor de edad, ella recibirá una sentencia diferente en comparación con un adulto. Azahara Aylin "N" tiene 14 años de edad, considerando esto, podría recibir una pena máxima de 3 años si es declarada culpable por el homicidio de Norma Lízbeth, con base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La presencia de los familiares de la víctima en el Foro de TV Azteca provocó que le llovieran críticas al matutino conducido por Sergio Sepulveda, Laura G, Ricardo Casares, Kristal Silva y Capi Pérez. Los usuarios de redes sociales comenzaron a dejar comentarios negativos sobre la decisión.

"Solamente quieren raiting", "Neta van a hablar de bullying cuando todas sus dinámicas fomentan violencia", "No tienen la calidad moral de hablar del tema si todos los días se burlan de Mariano Sandoval", fueron algunos comentarios que lanzaron contra la televisora del Ajusco.

