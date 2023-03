Aprueban reforma para facilitar emisión de dictámenes de factibilidad hídrica

El pleno del Congreso de la ciudad de México avaló, después de más de cinco horas de discusión, el dictamen que permite simplificar la emisión de dictámenes de factibilidad hídrica, a través de una reforma a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la capital. Con 36 votos a favor, 19 en contra del PAN y Movimiento Ciudadano, así como de la perista, Circe Camacho se aprobó el documento.



A través de una reserva se logró eliminar el término de “polígonos hídricos”, que daba pie a entregar sin evaluación particular dependiendo el proyecto de viviendas a construir o de apertura de negocios - la dictaminación de factibilidad de agua.



Por lo que ahora, este permiso será de manera expedita a través de una plataforma que creará la Agencia Digital de innovación Pública (ADIP), y Sacmex deberá realizar una valoración sobre disponibilidad e infraestructura hídrica por cada solicitud presentada. Los interesados deberán realizar su trámite de solicitud mediante la Plataforma Digital y previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que al efecto se establezcan en los lineamientos que emita dicho organismo.



Actualmente este trámite tiene un periodo de respuesta de un año y ocho meses. Al inició de la discusión de este dictamen, la presidenta de la Comisión del Agua y legisladora del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña se negó a presentar el documento y es que dijo que no contaba con los elementos suficientes de transparencia y participación ciudadana.

Se defendió el dictamen

Explicó que no se encuentran en contra de eliminar la burocratización y la corrupción, pero no es posible que un estudio de factibilidad hídrica no se publicite con los vecinos que se verán afectados por el nuevo desarrollo inmobiliario u la apertura de un gran negocio.



Añadió que no se debía dejar a un reglamento el qué pasaría si los interesados no obtienen este documento, y es por ello dijo que impulsaban que el constructor garantizará un 70 por ciento de la factibilidad hídrica del inmueble cuando no hubiera factibilidad. “No estamos en contra de la simplificación administrativa, estamos en contra que en la jefa de Gobierno a través de la ADIP lleve a cabo estos procesos en los oscurito y que se deje afuera a los vecinos”, expresó.



Mientras que, el morenista, Gerardo Villanueva defendió el dictamen busca recortar trámites para apoyar a la capital en materia de desarrollo económico, pues está comprobado que “los gobiernos digitales y plataformas digitales son instrumentos de transparencia y agilidad administrativa”.



“Decir que estamos a favor de la recuperación económica y pretender imponer más requisitos nos parece un despropósito”, apuntó.

Los legisladores, Ricardo Rubio y Luis Chávez presentaron una moción suspensiva sobre el dictamen, la cual fue rechazada.

Esta discusión se dio en medio de protestas de vecinos de diversas alcaldías, afuera de la sede del órgano legislativo, pues señalan que esta reforma abriría las puertas al cartel inmobiliario, además de que podría incrementar el desabasto de agua en la ciudad.

