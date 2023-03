Seduvi facilita trámites de Certificado de Uso de Suelo a comercios en CDMX

Carlos Ulloa Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), sostuvo una reunión con representantes de la Confederación Patronal de la Ciudad de México (Coparmex Cdmx) y de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) para informarles sobre las modificaciones para obtener el Certificado de Uso del Suelo por Reconocimiento de Actividad (CUSRA).

El funcionario señaló que estos cambios representan una oportunidad para que los establecimientos puedan agilizar y simplificar su trámite, y consideró que permiten combatir la corrupción o posibles actos de extorsión. Con la reforma impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no será necesario que los espacios de esparcimiento con 5 años funcionando entreguen boletas de impuesto predial o de suministro de agua para tramitar su CUSRA.

La reforma aplica a lo publicado en septiembre de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Artículo 15 Bis del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano capitalino, que establecía que la obtención de un CUSRA para salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y auditorios, sólo era para quienes contaran con los documentos antes señalados.

¿Cómo obtener el Certificado de Uso de Suelo de comercios?

Para la obtención del Certificado de Uso del Suelo por Reconocimiento de Actividad se deben presentar:

Documento con el que se acredite la propiedad o posesión.

Documentos con los que se acredite tener más de 5 años ejerciendo de manera continua el uso de suelo, como:

Licencia sanitaria Licencia ambiental única Licencia o manifestación de construcción Aviso de terminación de obra y autorización de uso y ocupación Licencias de funcionamiento Escrituras y/o Cualquier otro documento válido por la Seduvi

Reporte fotográfico a color que contenga como mínimo cinco imágenes del interior y tres del exterior del establecimiento como se encuentra actualmente, así como cualquier otro medio de prueba

Los hoteles en la CDMX podrán hacer más rápido el trámite del Certificado de Uso de Suelo. Foto: Especial.

La Seduvi reiteró que ya no será necesario presentar el pago de las boletas del impuesto predial y los derechos por el suministro de agua de los últimos cinco años. Además, recordó que el CUSRA no se considera inherente al inmueble, no es transferible y la titularidad corresponde a la persona que lo tramitó para ser ejercido en el establecimiento señalado y no dará origen a la acreditación de derechos adquiridos.

De esta manera la Seduvi mantiene la regularidad de establecimientos mercantiles de impacto vecinal, así como en diferentes inmuebles por instrucción de Claudia Sheinbaum.

