Bullying, un problema que va en aumento en México: los cinco casos que estremecieron a las escuelas en la última semana

La semana pasada el caso de la pequeña Norma Lizbeth acaparó la atención de la sociedad mexicana y provocó indignación tras darse a conocer que la pequeña de tan sólo 14 años falleció a causa de la golpiza de una de sus compañeras de clase que le hacía bullying y poco a poco salieron a la luz publica nuevas agresiones en diversos estados de la República.

La joven falleció tras ser golpeada por una compañera Foto: Especial

Norma Lizbeth buscó ayuda con su familia, con profesores y hasta con la directora del plantel pero no fue escuchada por las autoridades educativas, su situación fue minimizada, y tras ser citada por su acosadora el 21 de febrero decidió acudir a la cita para ponerle un fin a la situación, lamentablemente las cosas se salieron de control, su agresora la golpeó con una piedra y la directora decidió suspenderlas a ambas durante un mes, Norma Lizbeth nunca se volvió a sentir bien, el médico aseguraba que era parte de los golpes y le mando naproxeno y paracetamol, lamentablemente tres semanas después falleció.

Familiares y amigos piden justicia, aseguran que la bulleaban desde la primaria, “por sus rizos”, “por su color de piel” y “por ser bonita Foto: Especial

Familiares y amigos piden justicia, aseguran que la bulleaban desde la primaria, “por sus rizos”, “por su color de piel” y “por ser bonita”, la recuerdan como una niña “tímida” y “tranquila”, que soñaba con ser enfermera. Actualmente su agresora identificada como Azahara Aylin fue vinculada a proceso y se encuentra recluida en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque en San Miguel Zinacantepec, Estado de México, en lo que se resuelve su situación jurídica, podría pasar hasta 5 años recluida.

La recuerdan como una niña “tímida” y “tranquila”, que soñaba con ser enfermera Foto: Especial

Nuevo caso de bullying en Teotihuacán, ahora en un CETIS

En el mismo municipio se presentó otro caso de bullying, esta vez entre estudiantes del CETIS número 141 ubicado en la avenida Jorge Jiménez Cantú. En las imágenes se observa como dos menores se enfrentan en un terreno baldío, la víctima de nombre Andrea Lizbeth declaró que fue sorprendida por una compañera que la cosa cuando se dirigía a su domicilio.

La víctima de nombre Andrea Lizbeth declaró que fue sorprendida por una compañera que la cosa cuando se dirigía a su domicilio Foto: Especial

La agresora la jala de los cabellos, la tira al suelo y no para de golpearla pese a no obtener respuesta de Andrea, le pega en reiteradas ocasiones con el puño cerrado. El caso dejo en evidencia la indiferencia de las autoridades educativas, ya que la agraviada dijo que pidió ayuda en dirección para que detengan la situación pero que no le hacen caso.

“Ya fui pero no me hacen caso, que no la justifican pero quieren llegar a un acuerdo, pero yo quiero que la saquen”, declaró Andrea Lizbeth.

La adolescente agredida pidió ayuda en la institución educativa y no le han dado ninguna solución Foto: Especial

Estudiante queda inconsciente tras recibir golpiza de compañeros en Tlaxcala

Los estudiantes del CETIS 132, ubicado en la comunidad de Santa Cruz Guadalupe en Chiautempan en Tlaxcala fue escenario de otro video que conmocionó a la población, en un video que circula en redes sociales se observa como varios alumnos agreden a un joven hasta dejarlo inconsciente.

Al menos cinco jóvenes participan en la agresión y lo golpean sin importar que haya perdido el conocimiento Foto: Especial

Entre todos logran someterlo y tirarlo al suelo y le comienzan a pegar con el puño y a dar patadas en la cabeza, al menos cinco jóvenes participan en la agresión mientras el joven se protege la cabeza y encoge los pies pero tras varios golpes se queda inconsciente, sus acosadores no se detienen y continúan lastimándolo, los asistentes les piden que paren y se ve como se acercan a auxiliarlo una vez que los bulleadores se retiran. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del menor, en redes aseguran que el hecho ocurrió el jueves pasado.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del menor Foto: Especial

Alumnas de una secundaria de la Venustiano Carranza pelean frente a sus mamás

Nuevamente dos alumnas protagonizaron una pelea al salir de la escuela esta vez en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, trascendió que uno de las menores y su mamá esperaron a su compañera para iniciar con el enfrentamiento.

Las menores estudian en la Escuela Secundaria Diurna No. 252 “Agustín Cué Cánovas” Foto: Twitter @hecguadarrama

Los reportes indican que se trata de estudiantes de la Escuela Secundaria Diurna No. 252 “Agustín Cué Cánovas”, en la grabación se observa como mientras ellas se agreden están presentes varias compañeras y hasta personas adultas, ambas portan el uniforme pero la que trae sudadera blanca somete a la otra joven y le da un golpe con la rodilla en el rostro. La otra adolescente intenta defenderse pero no puede. Una mujer trata de separarlas pero la mamá de la joven que trae la sudadera blanca lo evita e incluso la agrede.

Una mujer trata de separarlas pero la mamá de la joven que trae la sudadera blanca lo evita e incluso la agrede Foto: Twitter @hecguadarrama

Alumnas se golpean en Celaya, mamá impide que las separen

Al igual que en el caso pasado, en Celaya, Guanajuato tuvo lugar otro enfrentamiento entre menores, quienes decidieron arreglar a golpes sus problemas alentadas por una mujer que presuntamente sería mamá de la que porta pants guinda y playera negra. En el clip se observa como ambas están ofendiéndose, alguien se atraviesa y aparecen dándose de golpes. Varios adultos intentan detener el altercado entre las alumnas de la Telesecundaria 29 pero la mujer que viste de negro los detiene, presuntamente es familiar de la niña con pants guinda y playera negra ya que todo el tiempo la apoya para que no ceda en el enfrentamiento.

“¿Qué se siente pen&%#? en el perro suelo” así agredió la mujer adulta a la menor mientras su familiar la sometía Foto: Especial

Incluso la mujer de negro agrede a la estudiante de sudadera rosa todo el tiempo durante la pelea y se acerca una vez que está en el suelo sometida por su pariente “¿Qué se siente pen&%#? en el perro suelo”, son algunas de las palabras que le dice pero lo demás no se alcanza a entender.

Alrededor se alcanzan a ver estudiantes presenciando la escena e incluso madres de familia con sus bebés en brazos Foto: Especial

Alrededor se alcanzan a ver estudiantes presenciando la escena e incluso madres de familia con sus bebés en brazos. En el video también se aprecia como otra mujer intenta frenar las agresiones pero la señora de negro le dice que pelee con ella a lo que la mujer desiste. Los demás estudiantes se limitan a observar y tampoco interfieren en el combate, ni piden ayuda de los profesores o la comunidad.

Aumentan casos de bullying en México

Sin embargo, estos casos no son más que la punta del iceberg sobre el bullying y la educación en México, ponen en evidencia lo mucho que falta por avanzar en la formación que se da desde el hogar para frenar la violencia, así como la poca capacitación que tienen las autoridades educativas para combatir el acoso escolar en todos los niveles escolares y brindar el apoyo requerido a los alumnos.

En 2022 se reportaron al menos 200 casos mientras que antes de la pandemia en 2019, fueron 177 Foto: Cuartoscuro

Esta problemática ha ido en aumento, el año pasado el bullying aumentó 13% en escuelas de educación básica del país de acuerdo a información proporcionada por el Consejo Ciudadano. Se reportaron al menos 200 casos mientras que antes de la pandemia en 2019, fueron 177.

Las entidades que mayores incidencias registraron fueron:

Ciudad de México

Estado de México

Coahuila

Guanajuato

Sinaloa

Mientras que de la CDMX las alcaldías que más depuntan son:

Iztapalapa

Gustavo Gustavo A. Madero

Xochimilco

6 de cada 10 niños sufren violencia en las escuelas en América, Europa, Asia, Oceanía y Africa Foto: Cuartoscuro

Según el Estudio Oficial de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía y Africa, realizado entre enero 2021 y febrero de 2022 por los 50 mil colaboradores de la entidad, más el apoyo desinteresado de profesores y alumnos de 20 de las más prestigiosas universidades del mundo; los casos de Bullying en todo el planeta continúan en aumento, donde 6 de cada 10 niños sufren todos los días algún de tipo de acoso y ciberacoso.

La ONG sostiene que México tiene un explosivo crecimiento de acoso escolar o bullying así como acoso cibernético o ciberbullying en los últimos cuatro años, en su último informe de enero de 2020 y finalizado en diciembre de 2021, el número total de casos graves de bullying y ciberbullying, es de 180 mil.

Mientras que la prueba PISA 2018, arrojó que en nuestro país 2 de cada 10 estudiantes han sido bulleados.

Desde inicios del milenio las cifras se han incrementado, en los años 2000 y 2003 “32% de los menores de 15 años consultados afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela; más de 15% aseguró ser insultado y 13% dijo ser golpeado por sus compañeros” de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

SEGUIR LEYENDO:

Nueva riña entre adolescentes, ahora en Tlaxcala: estudiante queda inconsciente tras recibir golpiza de compañeros

Mataderos, clandestinidad y abandono: ¿qué hay detrás de la venta de carne de perro en taquerías de México?

VIDEO | Morelos: fuerte explosión de polvorín en Totolapan deja al menos 7 muertos y varios heridos

DME