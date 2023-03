Fomentar la unidad e impulsar el comercio exterior, los propósitos de la nueva administración de la Canacintra

Esperanza Ortega Azar, nueva presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación habló sobre su designación como nueva dirigente de la Canacintra, en una elección llena de polémica pero que le favoreció en la votación. Reconoció que fue complejo, porque en los días recientes le fue impugnada la candidatura a Lourdes Medina, pero está contenta porque ganó la votación, con margen de 2 a 1 sobre su rival.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio, la nueva presidenta de la Canacintra aseguró que se dedicarán a construir la unidad en la institución, algo que se vio dañado durante los últimos años. También dijo que ya está marcado el plan de trabajo de la institución y que desde hoy comenzarán con las labores.

Sobre los principales objetivos de la cámara, Esperanza Ortega Azar mencionó cuatro:

1.- Construir la unidad de la cámara y volver a poner su nombre en la mira de todos, en la industria.

2.- La relocalización de las empresas a nivel nacional.

3.- Impulsar el comercio exterior. "Es un referente que se debe trabajar y sabemos de la gran oportunidad que tenemos hoy y hay que aprovecharla".

4.- Ser un interlocutor válido ante los diferentes niveles de gobiernos, para poder servir a todos los asociados.

Sobre las acusaciones de una posible relación indebida con expresidentes de la cámara, la nueva presidenta de Canacintra aseguró que no existe tal y que la votación se hizo siguiendo todas las reglas. "Soy una mujer íntegra de una sola pieza. Yo no tengo hilos, me he hecho sola y la participación de los expresidentes es lógica, porque necesitamos la asesoría de ellos para poder continuar con el desarrollo de la cámara", explicó.

En lo que se refiere a los retos para su administración en la Canacintra, dijo que México está entre las 15 mayores economías del mundo y es la más importante de Latinoamérica, razón por la que buscarán seguir acercándose a otros organismos internacionales, para atraer herramientas de desarrollo a toda la industria nacional.

Buscarán acercarse a organismos internacionales para desarrollar a la industria transformadora

