AMLO sostiene reunión con legisladores de Estados Unidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en Palacio Nacional con legisladores de Estados Unidos.

El encuentro, en donde se abordarán diversos temas como T-MEC, seguridad, migración y proyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), arrancó a las 11:00 horas.

La reunión se realiza en medio de la polémica por las declaraciones de legisladores y exfuncionarios republicanos por la estrategia de seguridad de México que no frena el tráfico de fentanilo.

Los legisladores arribaron a las inmediaciones de Palacio Nacional

Desde las 10:00 horas comenzaron a llegar a Palacio Nacional por la calle de Corregidora los secretarios Economía, Raquel Buenrostro; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; Energía, Rocío Nahle; de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; y De Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Además del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza; jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Media hora después llegaron los legisladores estadounidenses acompañados del embajador Ken Salazar. A la 11:26 horas, llegó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Secretarios del gobierno Federal también acudirán a la reunión

Inicialmente el encuentro estaba programa en Veracruz, pero se cambió de lugar por mal tiempo.

Ayer, Durante la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo, el presidente señaló que no podía “dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en plan propagandístico, diríamos aquí en lenguaje coloquial ‘con grilla’, y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que, si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, que ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio para enfrentar a la delincuencia organizada”.

Por ello, advirtió que “a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos, y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás, permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. Cooperación, sí; sometimiento, no; intervencionismo, no”.

