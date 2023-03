VIDEO | Fingieron ser clientes: ladrones entran a tienda y roban cosméticos

Los micro robos están a la orden del día en pequeños o grandes comercios de todo México, pues los delincuentes siempre buscan la forma de cometer este tipo de actos. Desafortunadamente los locatarios se han visto en la necesidad de instalar cámaras de seguridad porque en caso de que cometan un robo, los rostros queden como evidencia de sus actos.

Esta vez ocurrió en Santa Teresita en el estado de Guadalajara, donde una mujer y un hombre entran a un establecimiento de cosméticos fingiendo ser clientes, por lo que al llegar comienzan a ver los accesorios mientras se dirigen algunas palabras, pero de un momento a otro uno de ellos, quien vestía camiseta negra, toma varios productos de una repisa y los guarda en una bolsa que llevaba en su mano.

En menos de dos minutos robaron todo lo que pudieron

Tanto la ladrona como el ladrón voltean constantemente hacia los lados del comercio para que no sean sorprendidos, es así como la mujer procede a tomar otras cosas del mostrador y también las guarda en una maleta que llevaba. Sin embargo, cuando se percatan de que algunas personas entran al local, fingen que van a comprar algo.

Pero tan solo unos segundos después, vuelven a tomar más cosas exhibidas y no una ni dos piezas, al menos 4 de ellas. Finalmente y sin que sean descubiertos, salen del lugar con el motín robado. Por lo que se pide a la ciudadanía que si conocen a estas personas las denuncien.

Mientras tanto, los dueños de los negocios aledaños ya fueron advertidos para que mantengan seguridad y vigilancia en sus establecimientos y no sean víctimas de pequeños o grandes robos.

