"Ya perdimos la noción de que el agua es un recurso finito": experto habla sobre el estiaje y la escasez en México

Víctor Burguete, ex director del organismo de cuencas y aguas del Valle de México, habló sobre los problemas que vive la Ciudad de México en relación con el estiaje y la falta de agua en la capital de la República y explicó que se consume demasiada agua. "En promedio, en el Valle de México son alrededor de 300 litros de agua por día", informó. Además, lamentó que no se han hecho suficientes campañas para influir en la sociedad para cuidar el agua.

"Ya perdimos la noción de que el agua es un recurso finito"

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para Noticias de la tarde en El Heraldo Media Group, el especialista explicó que poco a poco, los jóvenes se han dado cuanta de la condición que se vive en el medio ambiente, del cambio climático y se ha aprendido a cuidarla mejor. Pero también aseguró que deben ser medidas más drásticas, porque ya se vive un momento apremiante.

Sobre las cosas que se han hecho bien por parte de las administraciones locales y federales, aplaudió que se están haciendo planes para el manejo del recurso y también se ha trabajado en crear infraestructura para almacenaje y distribución más efectiva del agua.

En lo que se refiere a las cosas que no se han hecho adecuadamente, lamentó que se están sobreexplotando los acuíferos, que en muchas ocasiones no se valorara y no se cuida el agua, además de que no se ha hecho conciencia de que se trata de "un recurso muy valioso del que depende la vida, el comercio y la industria".

"Se ha perdido la noción de que el agua es un recurso finito"

¿Cuáles serán las alcaldías más afectadas?

Las autoridades de la Ciudad de México han explicado que al menos durante los próximos tres meses, la Zona Metropolitana del Valle de México vivirá una sequía prolongada, algo similar a lo que sucedió en los años 2020, 2021 y 2022. Y aunque toda la capital de la República y también algunas regiones del Estado de México sufrirán este problema, son cuatro alcaldías de la CDMX las que padecerán en mayor medida la sequía.

Esas demarcaciones son las que están más lejos de la entrada del Lerma y el Cutzamala, es decir, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, además de Tlalpan que es la más alejada hacia el Sur. También son cuatro las alcaldías que no reciben agua del Lerma y el Cutzamala, mismas que recibirán especial atención para abastecer el líquido. Se trata de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Gustavo A. Madero.

