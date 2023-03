Bloqueo en Aquiles Serdán: alumnos del CCH Azcapotzalco denuncian acoso por parte de personal del plantel

Este viernes, un grupo de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco realizan un bloqueo en Avenida Aquiles Serdán, en ambas direcciones, a las afueras del plantel educativo para denunciar casos de acoso.

De acuerdo con los alumnos, se han reportado situaciones de acoso en las instalaciones por parte del personal administrativo , directivo e incluso académico en contra de las alumnas; sin embargo, las autoridades no han hecho nada al respecto.

Los jóvenes se han plantado sobre las vialidades con cartulinas en las que destacan diversas leyendas, entre ellas: "Mi cuerpo y mi autonomía no se tocan", "vengo a estudiar no a que me acosen", "me protege mi comunidad".

Además, denuncian ataques porriles en contra de la escuela y los alumnos. Debido a la manifestación, la circulación está afectada en la zona.

Los alumnos rechazan los casos de acoso que se han registrado en el plantel. Foto: Especial

"Nos estamos manifestando por el acoso que se está dando en las instalaciones por parte de administrativos y directivos aparte de académicos, y no hemos obtenido respuesta en cuanto a esto. Además de los ataques porriles que se han estado dando", expresó una estudiante.

De igual forma, rechazó que busquen organizar sindicatos de padres en el plantel, lo cual, asegura, no debe ocurrir, ya que es una universidad autónoma.

Seguir leyendo:

Encapuchados tomaron el CCH Azcapotzalco: cuándo se reanudarán las clases

Del Mandril a las Payasadas: El CCH cumple 50 años siendo “la mejor etapa de la vida”

Autoridades de la UNAM recuperan instalaciones del CCH Azcapotzalco