VIDEO: Alfredo es repartidor por app, así le robaron su motocicleta en la Jardín Balbuena

La noche de este martes 14 de marzo se reportó el robo de una motocicleta que pertenecía a un repartidor de la Ciudad de México, específicamente en la colonia Jardín Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza; los hechos se suscitaron en Retorno 48 en Avenida del Taller.

Fue a través de un video que se difundió esta noticia en donde se puede observar al conductor arribar a su motocicleta y posteriormente llegan dos personas a bordo de otra moto; sin embargo, Alfredo, víctima del robo, señaló que los sujetos portaban armas y de manera inmediata le quitaron su vehículo y transporte de trabajo.

En entrevista, el sujeto señaló que este vehículo era el medio para llevar el sustento a su casa, y que fue en la noche del sábado que fue despojado de sus cosas; los hombres armados se percataron que no había nadie cerca como testigo, así que optaron por bajarlo de la moto, quitarle su teléfono celular, las propinas que había ganado.

“Se llevaron mi moto y pues no hubo nadie…aquí hay un botón (de emergencia) del C5 pero no sirve, entonces nadie me auxilió en 30 minutos”, comentó.