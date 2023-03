INAI lanza defensa: acudirá a la Suprema Corte para meter recurso contra veto de AMLO

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lanzó una defensa jurídica y presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la falta de nombramientos de dos comisionados.

En sesión extraordinaria, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó la elección de dos comisionados por parte del Senado, el pleno del INAI advirtió que, si no se nombran a los comisionados, el Instituto podría quedar inoperante a partir de 1 de abril próximo.

Los comisionados del INAI instruyeron al director jurídico del instituto para que acuda a la Suprema Corte a interponer la acción de inconstitucionalidad por la falta del Senado de no ocupar dos vacantes y pedir a los ministros que el INAI no quede inhabilitado.

"La ausencia de nombramientos de comisionados podría generar vulneración y afectaciones que la Constitución tiene para el INAI. Por ello se pone a consideración una interposición de una demanda de controversia constitucional medularmente en contra de falta de nombramiento de dos personas como comisionada de este pleno desde el 1 de abril de 2022, lo cual vulnera de manera directa el diseño constitucional", indica la resolución.

El Pleno del INAI confió en que el Senado pueda acordar los nombramientos de los comisionados Foto: Especial

Sin quórum para sesionar

La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra detalló que se requieren al menos cinco de los siete comisionados para poder sesionar y resolver las peticiones de los usuarios. Pero el 1 de abril, el pleno se quedará con cuatro comisionados, ya que el comisionado Francisco Javier Acuña concluye su periodo, por lo que no se tendrá el quórum para sesionar.

Es por eso, ahondó, que se lanza un mecanismo de defensa para interponer una controversia constitucional.

"La defensa y promoción de los derechos humanos que tutela el INAI no es una opción para la democracia mexicana, es un imperativo irrenunciable", aseguró.

La comisionada Norma Julieta del Río aclaró que, si no se nombran comisionados, el INAI no cierra sus operaciones, "simplemente (sin quórum) no podríamos resolver recursos de ciudadanos que interponen ante las negativas de los sujetos obligados".

El Pleno del INAI confió en que el Senado pueda acordar los nombramientos de los comisionados antes del primero de abril, ya que es el órgano legislativo que tiene la facultad para ocupar las vacantes.

