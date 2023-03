AMLO arremete contra los medios por ocultar a los cárteles de EU: “Allá es como el Castillo de la Pureza”

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que los medios en Estados Unidos sólo hablan de los carteles de la droga en México, y no expongan cómo operan las organizaciones en ese país para distribuir la droga, “y es una red invisible, allá no hay narcotraficantes”.

También criticó que no se informó de la remoción de Nicholas Palmeri como jefe de la DEA en México. Dijo que los medios de comunicación en este país están unos con los partidos republicanos y otros demócratas.

“Ustedes por ejemplo los medios de información, no hablan de los carteles de Estados Unidos, no hablan de eso, es como si llegara la droga en submarinos, ahora que están de moda los globos, bajan toneladas de droga a Estados Unidos con marcianos, y allá, como está todo tan avanzado, se pide por Internet y se surte, y es una red invisible, allá no hay narcotraficantes”, señaló.

Criticó que no se informó de la remoción de Nicholas Palmeri como jefe de la DEA en México (Foto: Cuartoscuro)

“¿Cómo le llega al joven la droga?, ¿quién la vende?, ¿o es nada más acá? Y de eso no hablan. Estoy informando hoy que hace como dos meses detuvieron, pero creo que nada más lo destituyeron del cargo aquel era jefe de la DEA en México, y no se volvió hablar nada de él, no se sabe nada, la DEA no informó, pero tampoco lo hicieron allá, allá es como el Castillo de la Pureza”, afirmó

El presidente consideró que “hace falta que los medios, y eso es algo que hacemos con todo respeto desde luego, recojan más los sentimientos de la gente, que no estén nada más haciendo periodismo para las élites”.

México no es infierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es falso que México no atienda su responsabilidad para combatir el tráfico de fentanilo, como acusan algunos legisladores republicanos, “si no actuáramos como lo estamos haciendo, México sería un infierno”.

Informó que este lunes se reúne en Washington D.C. el canciller Marcelo Ebrard con los cónsules de México en ese país para informar de las acciones que se realizan en materia de seguridad. Advirtió que es una falta de respeto a los legisladores republicanos pedir que intervenga el ejército estadounidense en territorio nacional, “nos iban a invadir, eso es una falta de respeto, esa amenaza no la aceptamos”.

Informó que este lunes se reúne en Washington D.C. el canciller Marcelo Ebrard con los cónsules de México (Foto: Cuartoscuro)

López Obrador recalcó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reúne con los cónsules “para informarle a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, y a todos los latinoamericanos, y también a los estadounidenses de la manera alevosa, prepotente en que actúan estos legisladores”.

“E informar también de lo que estamos haciendo, de que es falso de que no estemos nosotros atendiendo el problema, al contrario si no actuáramos como lo estamos haciendo, México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada, habría como lo hubo en el tiempo de Calderón, un narcoestado, eso ya no existe en nuestro país, hay una auténtica democracia, el gobierno es el pueblo, no de las élites”, enfatizó.

Con información de Iván Evair Saldaña.

