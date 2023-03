AMLO acusa al Poder Judicial por casos de hasta 20 años sin condena: “Es un acto atroz de injusticia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial Federal por casos de personas que siguen presas esperando una condena. Señaló que hay juicios que llevan hasta 20 años sin que haya una resolución por parte de un juez, por lo que no se les puede aplicar la Ley de Amnistía.

“Lo de no tener condena es un acto atroz de injusticia”, lamentó el tabasqueño este lunes en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional en el Salón de Tesorería. “No hay justicia expedita en estos casos”, agregó.

Recordó que, aunque el poder Ejecutivo no tiene facultades para otorgar la libertad a estas personas, su administración sí puede ayudar. “Es nuestra obligación ayudar. Nosotros podemos atenderlos, ver cómo están sus casos”, indicó.

Anotó que en los casos sin condena no se puede aplicar la Ley de Amnistía (Foto: Cuartoscuro)

Señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por la Rosa Icela Rodríguez, es quien lleva la atención para estos casos. Sin embargo, anotó que en los casos sin condena no se puede aplicar la Ley de Amnistía o hay otros donde “aparecen otros delitos”.

En cuanto a la reparación del daño a las víctimas por esos casos, indicó que es un proceso para demostrar que se le causó daño a una persona. “Es un procedimiento que se tiene que iniciar”, detalló.

Arremete contra ministros

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente criticó al Poder Judicial por los altos sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que alcanzan los 600 mil pesos mensuales.

“El que se atreve a cobrar esa cantidad de dinero en un país con tanta pobreza es un deshonesto y no puede estar impartiendo justicia”, señaló y afirmó que los jueces están al servicio de los caciques y potentados, son insensibles de corazón duro, por lo que no imparten justicia ni están a favor del pueblo.

Durante la conferencia de prensa matutina se le cuestionó del caso de algunos indígenas que están presos acusados de participar en la matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995. El presidente declaró que “hay un procedimiento que tiene que ver con los jueces, que son los que tienen que ayudar y no lo hacen”.

López Obrador criticó los altos sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Foto: Cuartoscuro)

“No atienden a la gente pobre, sólo atienden a los que tienen dinero y tienen buenos abogados, no atienden al que no tienen con que comprar su inocencia. No son sensibles, no le tienen amor al pueblo, ese es el fondo del asunto, no le tienen amor al pueblo, Son de corazón duro y son indiferentes al dolor humano, insensibles por eso no deberían de estar ahí”, agregó.

Fue en ese momento que el presidente arremetió contra los ministros del máximo tribunal. “¿Cómo va a ser que llegaron a ganar hasta 500 mil o 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? El que se atreve a cobrar esa cantidad de dinero en un país con tanta pobreza es un deshonesto y no puede estar impartiendo justicia. No puede ser servidor público pero todo esto tiene que ir cambiando”, afirmó.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña.

