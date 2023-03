Salomón Jara pide colaboración de EU y México para luchar contra los cárteles: "Se necesita respeto a la soberanía"

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca y presidente de la Conago, habló sobre la necesidad del respeto a la soberanía de nuestro país, para que sea posible una colaboración bilateral efectiva que sirva para enfrentar a organizaciones criminales en México y Estados Unidos. Aseguró que "la propuesta de intervención militar contra organizaciones criminales en nuestro país es un tema que nada ayuda para resolver un problema de fondo".

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, condenó enérgicamente la propuesta lanzada por los congresistas republicanos para intervenir en nuestro país. "Este problema es muy complejo y culpar unilateralmente a México sobre problemas que también suceden en Estados Unidos, es algo que no ayuda para nada", abundó.

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores explicó que buscan compartir el mismo objetivo de hacer frente al crimen organizado y detener el flujo de fentanilo en la frontera. Además se ofreció para colaborar y aplaudió que ya se haya pronunciado el presidente de Estados Unidos, en el sentido de que no se catalogarán como células terroristas a cárteles de la droga en México.

Salomón Jara calificó como injerencista la propuesta de Dan Crenshaw

FOTO: Archivo

Necesitamos colaboración de ambas partes

Sobre las declaraciones del presidente López Obrador, en las que aseguró que si los legisladores republicanos no ponen fin a las actitudes injerencistas, el gobierno federal llamará a la comunidad mexicana en los Estados Unidos a que no voten por ellos, el gobernador de Oaxaca aseguró que respeta la opinión del mandatario federal, pero insistió en el que la colaboración debe ser la llave para abrir la solución de este problema.

"Yo quiero insistir en la colaboración de ambas partes, para luchar contra este problema que se da en ambos países"

Además celebró las reuniones bilaterales que se han dado en días pasados, para tratar el tema del fentanilo, no sólo para terminar con el tráfico de esta droga sino también con campañas de prevención de consumo en Estados Unidos.

Reiteró que el problema del consumo de opiáceos en Estados Unidos no sólo no se resolvería con el uso de la fuerza militar en México, sino que se haría aún más grande el problema de la violencia, con costos incalculables para ambos países. Insistió en que el mejor camino para hacer frente a organizaciones cuyo negocio criminal no respeta fronteras es una colaboración bilateral e internacional efectiva y respetuosa de la soberanía de ambas naciones.

“Se requiere de inteligencia financiera, acompañada de una política de drogas moderna de salud, que reduzca los daños que genera su consumo, así como limitar drásticamente el flujo de armas de alto calibre que cruzan desde Estados Unidos a México y que abastecen a las organizaciones criminales”, afirmó Jara Cruz.

"Se necesita respeto a la soberanía nacional"

FOTO: Archivo

