VIDEO | Línea 7 del Metro: usuarios reportan salida de humo en la estación San Pedro de los Pinos

La tarde de este miércoles 8 de febrero usuarios de redes sociales denunciaron que en uno de los vagones de la estación San Pedro de los Pinos, de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comenzó a salir humo, por lo que de inmediato elementos de seguridad pidieron a los pasajeros guardar la calma y esperar a que el humo se disipara.

El pánico se vivió dentro de la estación posterior a la intersección de Tacubaya, ya que algunos usuarios expresaron que "algo se estaba quemando" y había "que salir antes de que explote". Hasta el momento el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no se ha posicionado al respecto.

Lo ocurrido anteriormente se une a lo que se reportó en la estación Chilpancingo de la Línea 9, donde una persona murió al ser arrollada por el convoy. La circulación de los trenes se normalizó minutos después de las 18:20, pero internautas indicaron que los vagones circulan con lentitud y hay grandes aglomeraciones en estaciones como Patriotismo y Tacubaya.

Poco antes de las 17:50 horas, el Metro comentó en sus canales oficiales que el servicio de la Línea 9 fue suspendido debido a que una persona se arrojó a las vías: "el servicio se encuentra momentáneamente detenido". Realizamos maniobras para rescatar a una persona arrollada en vías", comentó la cuenta del transporte público en Twitter. Tras el anuncio, usuarios de internet compartieron que estaciones como Chabacano presentaron grandes aglomeraciones, mientras que en otras estaciones desalojaron los tres que viajaban con pasajeros, esto mientras el servicio se normalizaba y terminaban las labores de rescate.

Internautas que presuntamente presenciaron los hechos detallaron que el hombre que perdió la vida no se lanzó a las vías, sino que perdió el equilibrio al no percatarse que estaba rebasando la línea amarilla de seguridad. "¿Cuánto tiempo les toma la maniobra? mi bebé me espera en la guardería", "Justo hacen esto en hora pico, deberían tener alternativas para estas situaciones", "Llevamos en el vagón más de 30 minutos, estamos a unos metros de llegar a Pantitlán ¿alguien nos puede sacar?" y "Ya nos están desalojando en la estación Puebla", fueron algunos comentarios que recibió la publicación.

*Con información de Luz Elena Morales

Información en desarrollo...