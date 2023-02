La próxima semana iniciará el proceso de elección de los 4 consejeros del INE

Tras un mes y medio de retraso, será la próxima semana cuando se instale el Comité Técnico de Evaluación y se lance la convocatoria para elegir a cuatro consejeros electorales, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

“Tuvo conocimiento de la sentencia del pleno hace unos días, nos dio el mandato para que la Junta de Coordinación Política elaborara un nuevo proyecto de convocatoria, y la integración del propio comité Técnico, lo vamos a hacer, y con eso arranca formalmente el proceso para la renovación de los cuatro consejeros”, informó

Tras la reunión de trabajo de este miércoles de la JUCOPO, Mier Velazco anunció también que los coordinadores parlamentarios acordaron tomar la “ruta política" y realizar mesas de trabajo para dialogar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las decisiones que se han tomado sobre cuestiones legislativas.

Ignacio Miera anunció también que los coordinadores parlamentarios acordaron tomar la “ruta política". Foto: Especial

“No es un asunto de soberbia ni lo somos; somos sencillitos, somos humildes, y nosotros los invitamos para dialogar, no para dirimir una controversia judicial; no era un alegato de oreja que comúnmente se hace porque no tenemos ningún litigio con ellos. Queríamos ver de qué manera participaban, no lo hacen ahora en la mesa que se va a instalar, de revisión, vamos a acudir directamente a la Sala Superior a hablar con la presidenta del poder judicial, para hacer la revisión. Vamos a invitar al Poder Judicial, pero en la estructura orgánica, el Tribunal tiene superior al presidente de la suprema corte, en este caso a la presidenta”, precisó.

Precisó que derivado de todas las controversias que se han desatado entre la Cámara de Diputados y el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, recordó que se decidió realizar un encuentro con los magistrados para dialogar, acordar y colaborar con el Poder Judicial.

Indicó que ellos se confundieron, "no hay inocencia, sabemos que lo hicieron en esa actitud que han venido asumiendo digamos, de poca colaboración con otro poder, y prefirieron darle una salida legal como si estuviéramos dirimiendo un juicio".

“Eso demuestra una actitud permanente de hostigamiento que tiene el tribunal hacia uno de los poderes, y tenemos que actuar en consecuencia, entonces, decidimos instalar por unanimidad una mesa de trabajo, hacer una revisión puntual de las atribuciones que tiene el Tribunal federal Electoral, y para evitar, no ahora para nosotros, sino en el futuro, mantener la soberanía de la Cámara de Diputados y esclarecer con precisión las funciones electorales que le corresponden al tribunal”, expuso.

Seguir leyendo:

Ricardo Monreal: se intensificarán parlamentos juveniles en el Senado: "Necesitamos nuevos liderazgos"

En pausa, integración del Comité Evaluador para designación de consejeros del INE

Cámara de Diputados suspende convocatoria para elección de consejeros del INE