Rosa Icela Rodríguez, la seguridad en México y su día a día frente a la SSPC: "No tengo miedo de ejercer mi trabajo"

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reconoció que no tiene miedo de ejercer diariamente su trabajo, pero a lo que sí le tiene miedo es “a no estar a la altura de la historia” y recalcó que para ser funcionaria “la principal característica que uno debe de tener es una convicción de poder beneficiar con tus acciones a la población”.

En entrevista con Paulina Greenham para el programa “Referente de la Noche” a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group compartió que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció la titularidad de la SSPC para ella fue un honor pero tuvo dudas porque su salud no era la mejor, al reflexionar decidió aceptar el reto “no le tengo miedo a la parte de ejercer diariamente mi trabajo, a lo que si tienes miedo es a no estar a la altura de la historia".

“La principal característica que uno debe tener, es una convicción de poder beneficiar con tus acciones a la población, tener colaboradores honestos es muy importante”, compartió Rosa Icela Rodríguez.

Foto: Especial

Desmintió que sea complicado trabajar con hombres “en general todos los compañeros son solidarios, respetuosos en el gabinete, el nivel que tienen para ser secretarios de estado ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y con todos se puede convivir, se puede trabajar” agregó que la coordinación y el respeto son muy importantes.

“Claro que se debate… lo importante es pensar en el beneficio de la gente, si no estás pensando en qué es lo mejor para la población o para esta comunidad pues no te dediques a esto", manifestó Rosa Icela Rodríguez.

Confesó que el presidente es muy exigente, que quiere que todos estén haciendo lo que corresponde a su tramo de responsabilidad y resaltó que las decisiones se toman en grupo “el gabinete es un colectivo que toma decisiones diariamente, no es una persona”.

Compartió cómo es su día a día al frente de la SSPC, empieza con el gabinete de seguridad, antes de que llegue el mandatario debe elaborarse un reporte que arman todo así como la orden del día, donde plantean los temas que tratarán, lo que necesita saber el jefe del Ejecutivo, además debe moderar la reunión, destacó que gracias a estas reuniones hay más convivencia con los miembros del gabinete y que mucho de las instrucciones presidenciales se desprenden de los acuerdos entre todos.

Recalcó la importancia de mejorar los mecanismos para erradicar la impunidad Foto: Especial

Dentro de sus funciones también está la parte de recibir a los gobernadores, diputados, senadores, que también tiene propuestas, supervisar los recursos que van a los estados para apoyo en seguridad. Así como ver cómo está el tema de los secuestros, los cuales subrayó que bajaron 79% en todo lo que va de la administración “todavía nos quedan unos pocos pero vamos a seguir bajando ese delito” y además ver lo relativo a los feminicidios, coordinarse con las fiscalías.

Rosa Icela Rodríguez sobre víctimas: “Siento dolor por, eso te exige hacer un trabajo distinto”

Sobre las personas afectadas por el crimen organizado dijo que siente dolor por las víctimas y por los que exigen un alto a la impunidad “claro que te duele pero eso mismo te exige a hacer un trabajo distinto, a decir no seas superficial, comprométete”, la funcionaria confesó que siente mucho gusto cuando se cometió un delito y se castiga, cuando la parte de la procuración y de la impartición de justicia funciona, cuando los jueces dictan una sentencia para alguien que cometió algo, pero que no da tanto gusto cuando lo sueltan.

Reveló que por su labor lidia con la impunidad muy seguido “aquí la conoces, la ves diariamente, cuando te mira a los ojos una víctima y te dice él es el culpable, que lo castiguen” recalcó la importancia de mejorar los mecanismos para que eso ya no suceda.

“Ahorita esta semana me tocó ver a muchos afectados, vi a los papás de Debanhi Escobar, vi a los desaparecidos de Michoacán, que ahorita están secuestrados, vi el caso de la saxofonista, también me entreviste con ella, eso pues si te duele y te exige, o sea no tienes que quedarte en el dolor, tienes que jalar a la gente para que podamos cumplir con nuestra obligación” puntualizó la funcionaria.

Rosa Icela Rodríguez: "No se quiere una Secretaría al estilo de García Luna"

Al hablar sobre del caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y quien hoy enfrenta un juicio por delitos como tráfico de cocaína y delincuencia organizada, señaló que la población está cansada de demagogias “a la gente no le gusta que le mientan, que le den vuelta, que le hablen con mentira, que simulen pero es muy importante el trato, que no levantes los hombres y digas no pasa nada, tienes que reconocer lo que pasa para poder actuar”.

Rosa Icela Rodríguez acotó que a la población no le gusta la indiferencia y que no se quiere un gobierno ni una Secretaría al estilo de García Luna “nosotros no queremos tortura”, recalcó que es obligación de las autoridades y la dependencia brindar seguridad para las personas “no te pagan para que estés con el crimen organizado, tienes una obligación”.

Finalmente, reflexionó que los cargos son de paso “hoy eres secretario, mañana no, ¿Qué te llevas? Tu honradez, honestidad ¿Qué heredas? ¿Qué le heredas a tus hijos? ¿Qué le heredas a tus nietos? La verdad, tu trayectoria, pero una trayectoria limpia".

DME