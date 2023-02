El Tianguis del Bienestar se reanuda en la mixteca oaxaqueña

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que el lunes 20 de febrero se reanudará el Tianguis del Bienestar en la mixteca oaxaqueña



En la conferencia de prensa matutina y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador; dijo que se distribuyen de forma gratuita de los artículos nuevos en buen estado -como ropa, zapatos y artículos para el hogar— decomisados o incautados a la delincuencia a comunidades marginadas.

En el caso de la mixteca oaxaqueña se beneficiarán 78 municipios, “estaremos iniciando empieza en el mes de febrero y estamos terminando estos municipios en mayo”.

“Después que terminemos y así ya se instruye continuaremos en la montaña de Guerrero, también en la Sierra de zongolica y en los altos de Chiapas adelante, entonces estaríamos para seguir estos programas para la atención de los municipios más alejado”, señaló.

Del programa para regularización de vehículos de procedencia extranjera, dijo que del 19 de marzo de de 2022 al 6 de febrero se llevan un millón 170 mil 579 vehículos regularizados.

“Cabe señalar, que esta acción se está llevando a cabo para dar certeza jurídica a los propietarios, pero también para evitar que los vehículos que son irregulares sean utilizados en la comisión de delitos”, dijo .

“El programa va a terminar el 31 de marzo de este año, es importante decirlo para que las personas se apresuren a hacer los trámites correspondientes”, señaló.

Refirió que son 143 módulos instalados en 14 entidades, y en Chihuahua, Baja California y Tamaulipas en donde se concentra 53% de la regularizaciones.

Cada una de las regularizaciones tiene un costo de 2 mil 500 pesos por vehículo, y el dinero recaudado se utiliza para pavimentar calles y tapas baches en los estados.

Del informe sobre preliberaciones, y amnistía, detalló que de julio de 2022 al 3 de febrero de 2023 se llevan 4 mil 461 preliberaciones y 243 amnistías.

“Se mantienen las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistía a personas que no han cometido delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, que no tuvieron traductor o que han enfrentado diversas dificultades, agregó.

“En total han quedado en libertad 4 mil 704 personas que permanecían en centros penitenciarios”, refirió.