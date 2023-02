Lía Limón denuncia a Layda Sansores por irregularidades en la alcaldía Álvaro Obregón

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México siete denuncias contra su antecesora en la demarcación, Layda Sansores, y otros servidores públicos de dicha administración (2018-2021).

En las inmediaciones del organismo, en la colonia Doctores, en la Cuauhtémoc, la edil informó que las denuncias contra la Gobernadora de Campeche se tratan por diversas irregularidades.

“Estamos presentando estas siete denuncias por irregularidades que dan un monto total de casi 120 millones de pesos, estas irregularidades administrativas configuran delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones y desvío de recursos y enriquecimiento ilícito”, informó Limón.

La funcionaria detalló que las denuncias son por tres programas sociales con un daño de 70.8 millones de pesos, tres contratos de adquisiciones y servicios que suman un quebranto de 40 millones de pesos, así como un convenio con una asociación civil, que representa otro daño de 8.2 millones de pesos.

Lía Limón detalló que las denuncias contra Layda Sansores son por tres programas sociales. Foto: Especial

“Ha hecho un mal uso de los recursos, principalmente de recursos públicos de programas sociales y destinados a los más vulnerables y más afectados por la pandemia”, dijo.

El primer caso es por Mercomuna, un programa social creado en 2020 para apoyar la economía familiar. Funcionaba en dos vías: se daban vales a personas vulnerables para canjearlos por bienes básicos en los comercios locales. Contó con un presupuesto de 31 millones de pesos en Álvaro Obregón.

“Tres de los problemas que detectamos: no hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados, porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón no cuenta con toda la información que exige la ley.

“El padrón de supuestos comercios que fueron beneficiarios no existe, se operó con muchas irregularidades”, sostuvo.

También reportó la existencia de contratos por servicios firmados en 2020, con Walther David Patrón Bacab, para la difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales.

Dicha persona actualmente es el titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche. El monto que recibió fue de 3.4 millones de pesos y no hay evidencia del servicio brindado, o sea no hay entregables.

“Se presume que fue un contrato simulado”, enfatizó Lía Limón.

Además, se detectaron contratos de 5 mil 658 calentadores solares para 81 colonias por un monto de 31.2 millones de pesos y mil 78 calentadores de paso para 14 colonias por 5.4 millones de pesos, ambos como parte del presupuesto participativo 2019.

“No se puede comprobar que los calentadores comprados fueran los recibidos en almacén porque la factura no tiene las especificaciones necesarias, la entrega de los calentadores no se hizo a los beneficiarios finales, sino a coordinadores ciudadanos, por lo que no se tiene certeza del destino final de los calentadores”, dijo.

Incluso, Limón señaló que no hay evidencia de la entrega 765 calentadores solares y 181 calentadores de paso. Por último, firmaron un convenio con una asociación civil para la ejecución de un proyecto llamado “Alcaldía Inteligente”, para instalar puntos Wifi en edificios públicos de la Alcaldía y digitalizar las bibliotecas, por un monto de 8.2 millones de pesos.

“No se realizó la conversión públicas a bibliotecas digitales, no digitalizaron una sola biblioteca y no hay evidencia de las zonas de Wifi que se hayan instalado; no se formalizó convenio de donación para la entrega de equipo y software, el gasto no está justificado”, afirmó.

También habló de las irregularidades del programas de promoción del autocuidado, que tuvo 12 millones de pesos de presupuesto; el programa de programa de promotores del desarrollo, con 27.6 millones, el cual no tiene la evidencia de alcanzar los objetivos.

