Alejandra Del Moral asegura que su proyecto se convirtió en un movimiento ciudadano real

La precandidata del PRI a la gubernatura mexiquense, Alejandra Del Moral Vela, demandó a sus adversarios hombres que dejen que sean las mujeres quienes desarrollen la elección y en su caso aseguró que no se confía, aunque ratificó que ha subido y ganará.

En la última semana de precampaña, la priista estuvo con militantes y simpatizantes de Cuautitlán, en donde aseguró que se un proyecto se ha convertido en un movimiento ciudadano real.

En entrevista, Del Moral Vela aclaró que no entrarán en descalificaciones contra sus adversarios y por el contrario se seguirá concentrando, pero pidió que los hombres dejen a las mujeres demostrar de qué están hechas las mujeres y que sean ellas las que desarrollen la contienda.

"Va a ser una elección histórica de mujeres" Foto: Especial

“A mí me encantaría lo que dicen los hombres en sus conferencias de prensa, le pudieran dar a ella (Delfina Gómez) la oportunidad también de defender”, solicitó.

“Va a ser una elección histórica de mujeres donde yo les pediría a los señores varones con mucho respeto que nos dejen demostrar a las mujeres de lo que estamos hechas”.

La aspirante a la gubernatura mexiquense evaluó que, al entrar en la recta final de la precampaña, no se confía ni mucho menos echa las campañas al viento. No obstante, aseguró que su precandidatura ha sido bien aceptada por militantes y simpatizantes del tricolor.

Resaltó que se requiere de mucha disciplina para competir en esta justa electoral, pues la entidad necesita seriedad y ella aspira a ser una buena gobernadora, la primera de la entidad.

“Va bien, ni me confío, ni echo campanas al viento, esto requiere de mucha disciplina esto no es un juego, el Estado de México requiere de toda la seriedad posible, no solamente en una precampaña ni campaña, sino pretendo y aspiro a ser una buena gobernadora”, declaró.

Del Moral Vela insistió que cerrará bien la precampaña y ahí están las encuestas, pese a que sus adversarios intenten mentir, quienes al inició aseguraron que iban por muchos puntos arriba, aunque ella ha subido.

“Esta precampaña la empezamos con muchísimos puntos abajo y conforme fuimos caminando ¿Qué pasó? Vamos subiendo y caballo que alcanza, gana, nosotros no vamos a entrar en descalificaciones”, declaró.

La precandidata del PRI insistió que la alianza es principalmente con la ciudadanía y que la reconciliación del país pasa por la entidad, donde su proyecto es plural y de la inclusión, porque caben todos.

