"Está luchando": Sandra Paola sigue en coma, su ex la intentó asesinar frente a sus hijos

Sandra Paola, la mujer que fue agredida al interior de su hogar por su expareja, Alejandro "N", quien ya está detenido, se mantiene en coma inducido debido a la gravedad de sus heridas.

Debido al estado crítico en el que llegó a recibir atención médica, la pérdida de sangre que registró y la inflamación de su cerebro, Sandra Paola sigue en coma inducido, confirmó Janette, hermana de la víctima, quien confirmó en entrevista que Paola ya fue intervenida quirúrgicamente.

"Sigue en coma inducido, va mejorando poco a poco, está luchando, se ve que está luchando por quedarse aquí, por recuperarse, sus signos vitales están mejorando, pero sigue delicada, sigue en terapia intensiva, con mucha inflamación en su cerebro", mencionó.

Alejandro N huyó en el vehículo de su expareja, pero familiares de Sandra Paola reportaron los hechos

Cómo sucedió el ataque paso a paso

De acuerdo con los relatos del hijo de ocho años de Paola, quien, junto a su hermana de cuatro, fueron testigo de la agresión, el señalado agredió en varias ocasiones a la víctima con armas punzocortantes.

"Tiene bastantes golpes en la cara, en la cabeza, en las manos; ayer entró a cirugía, que estuvo, dijo la doctora, bastante complicada, duró como cuatro horas y es que finalmente lograron estabilizarla y ponerla en condiciones de poder entrar a cirugía hasta ayer en la noche, hicieron suturas en los golpes de la cara, cachetes, frente, cabeza, y en las manos, tratar de recuperar lo más posible la movilidad en sus tendones porque tenía bastantes heridas porque ella trató de defenderse".

Además, presenta una arritmia en el corazón por la presión que hizo él en el pecho, trae moretones y coágulos en el cuello porque intentó ahorcarla.

"Él se metió a la casa un día en la madrugada, por la ventana de la recamara principal en la planta alta Foto: Especial

Janette, la hermana de Paola recordó que esta no es la primera vez que Alejandro N., agrede de forma directa y física a la víctima, pues en 2021, luego de que se separó, ella recibió un botón de pánico sólo por 60 días, después de una agresión por la que Paola interpuso la demanda de divorcio y acción legal contra el sujeto, con quien estuvo casada desde 2010 al 2021.

"Él se metió a la casa un día en la madrugada, por la ventana de la recamara principal en la planta alta, se subió al toldo de la camioneta, de ahí se brincó, se le apareció, estaba ella dormida, los niños en su recamara dormidos. La tuvo sometida por más de tres horas que ella no podía hacer nada, hubo agresión sexual; también ahí intentó a ahorcarla. Ella lo convenció con palabras de que se fuera y se puso la denuncia y ella obtuvo por 60 días un pulso de vida, luego ya se dictaminó el divorcio".

Los gastos médicos están corriendo a cargo del seguro que ella tenía por parte de la empresa en donde Sandra Paola labora Foto: Especial

Pese a esta denuncia, no se giró una orden de aprehensión, aunque el proceso sigue abierto.

Violencia contra su hijo

Las agresiones psicológicas continuaron, poner a los niños en contra de ella y no pasar pensión, e incluso alguna vez bloqueó el GPS de su auto dejándola en el interior junto con sus hijos.

Su hijo de ocho años fue quien intervino el pasado sábado 4 de febrero en los últimos hechos de violencia extrema al interior de su casa para que el agresor cesará, "su ropa estaba toda llena de sangre", dijo su tía.

Ambos menores están a resguardo de la familia de Sandra Paola, recibiendo atención psicológica, y aunque todavía cuestionan constantemente, si su mamá ya está muerta y pese a que le han insistido en que está hospitalizada, los menores temen que ella muera.

"Como ya no han podido ver a su mamá, preguntan que, si su mamá está muerta y aunque ya les hemos comentado que no, que mamá está recibiendo atención y que pronto la van a ver, anoche, otra vez, preguntaron que si su mamá estaba muerta".

Janette, la hermana de Paola recordó que esta no es la primera vez que Alejandro N., agrede de forma directa y física a la víctima Foto: Especial

Los gastos médicos están corriendo a cargo del seguro que ella tenía por parte de la empresa en donde Sandra Paola labora, sin embargo Janette dijo que sí están preocupados porque al requerir de atención médica de terapia intensiva y por la condición de sus lesiones, los gastos se van incrementando, y hasta ahora, no ha tenido tiempo de revisar el alcance de los apoyos ofrecidos por las autoridades, aunque agradeció las muestras de apoyo que han recibido por parte de diversas dependencias, el hospital y organismos de la sociedad civil.

Ahora que el causante, Alejandro N., ex pareja de Sandra Paola está detenido por las autoridades, la familia de Paola pide que reciba la sentencia justa para que no pueda volver a agredir a otra persona.

"Que la sentencia que dé el juez sea justa y que esté en un lugar donde no pueda causar más daño", la hermana de Paola señala que Alejandro N., tiene un tío notario y que espera que no sea un motivo para que las autoridades no dictaminen como deben, es decir, esperan que no exista tráfico de influencias en el juicio en su contra.

Se espera imputación de Alejandro N., por tentativa de feminicidio

Alejandro N., a quien se le ejecuto una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio a su ex esposa, podría ser imputado en las próximas horas.

La aprehensión se llevó a cabo este domingo, luego de que un hospital privado dio aviso a las autoridades municipales de que Alejandro N., recibía atención luego de atentar su vida.

Alejandro N ingresó a un hospital tras intentarse quitar la vida Foto: Especial

La Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, atendió el llamado y acudieron junto con la Fiscalía Estatal a detenerlo y ponerlo a disposición del Juez de Control y de Ejecución Penal Especializado en Violencia contra las Mujeres en el Primer Distrito Judicial.

