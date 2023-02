AMLO acepta diferencias con Monreal: pensar todos de la misma manera sería muy aburrido

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no coincidir con la opinión de Ricardo Monreal, quien dijo la siguiente frase: "Si una ley es injusta, cambiémosla, pero no podemos desoír ni la ley ni el estado de Derecho", ya que él se inclina más por la justicia a favor de la gente y no por los tecnicismos legales.

Aseguró que estas declaraciones no lo desmarcan del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ya que aunque ambos tengan diferencias de pensamiento, lo mejor es fomentar el debate.

“¿Por qué se opta?, ¿Por qué se inclina? Porque a veces la vida pública, la política es optar entre inconvenientes. Además es un asunto que tiene que ver con la profesión de cada quien, quien es abogado creo yo que puedo pensar más en el derecho, el que tiene otra formación más vinculada a las ciencias sociales pues puede ser que se incline más por la justicia”, argumentó.

El mandatario dijo respetar la opinión del senador. FOTO: Presidencia.

Agradeció el intercambio de ideas

Destacó que estas diferencias no son politiquería, sino temas de fondo que fomentan una discusión propia de la democracia y del pensamiento libre.

"Sería muy aburrida la vida”, explicó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

El mandatario aprovechó para criticar los vacíos que hay en la ley y que permite a los jueces liberar a los presuntos delincuentes debido a tecnicismos. Puso de ejemplo para esto un caso hipotético en el que se permite que un criminal se libere de las manos de la justicia debido a que se registró incorrectamente la hora en la que fue detenido.

