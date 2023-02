AMLO promete que en julio las pensiones, las becas y los programas sociales se cobrarán en los Bancos del Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el mes de julio de 2023, los beneficiarios de las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad, así como de los Programas de Bienestar cobrarán en el Banco del Bienestar.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que a partir del segundo semestre de este año los beneficiarios ya no podrán cobrar en otra institución bancaria. Dijo que actualmente operan mil 350 sucursales de la institución, y que en julio estarán operando el resto hasta llegar a tres mil sucursales.

Se van a dispersar 600 mil millones de pesos, a través de esta institución, lo que implica que se entregarán 200 millones de pesos en cada una de ellas.

Aseguró que el pago se realizará de manera normal en los próximos meses. FOTO: Presidencia.

"En julio ya está todo (...) todo se está dispersando por el Banco del Bienestar, ya no se va a poder cobrar la pensión de adultos mayores en otras instituciones bancarias porque en el Banco del Bienestar no se cobra comisión. Entonces esa mudanza, esa transferencia va a llevar tiempo de normalizar, y lo otro es que no queremos que se hagan pagos en efectivo como se hacía antes", explicó.

El mandatario federal dijo que se van a calendarizar los pagos de los beneficiarios de las pensiones y Programas de Bienestar para que puedan cobrar cada mes.

"Estamos hablando de una dispersión anual por sucursal de 200 millones de pesos, entonces hay que calendarizar que el adulto mayor sepa cuándo le corresponde, que la persona con discapacidad sepa cuándo tiene que ir al banco, que el becario sepa, porque sino pasa lo que sucedió cuando la entrega de las becas aquí en la Ciudad de México, llegaron pues todos, muchos becarios y no había posibilidad atenderlos, se llena la sucursales, además imaginen lo que es la dispersión de 600 mil millones", precisó.

