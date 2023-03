Sofía desapareció al ir a trabajar: la joven es conductora de taxi por aplicación en Jalisco

Una verdadera pesadilla está viviendo la familia de Sofía Gil Galán, una joven de 24 años, quien es conductora de taxi por aplicación y está desaparecida desde el pasado 18 de febrero, cuando salió a trabajar en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Desde entonces sus seres queridos han emprendido una ardua búsqueda para encontrarla, pero hasta ahora no han tenido resultados. Lo único que ha sido localizado es el auto Dodge Attitude color gris que manejaba, el cual estaba estacionado, con la bolsa y otras pertenencias de la mujer en su interior.

La unidad que conducía fue encontrada tres días después de que se reportara su desaparición, el pasado 21 de febrero, en el municipio de Zapotlanejo, el cual se ubica a 40 minutos de la capital de Jalisco, Guadalajara. Fue la empresa la que informó del paradero del vehículo a la familia, el cual era rentado por la joven ahora ausente. También hicieron entrega de las pertenencias de Sofía: cartera, credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), sus tarjetas departamentales y de crédito, la licencia de conducir y un cambio de ropa que solía llevar en caso de requerirlo.

En redes sociales ha sido ampliamente difundida la ficha de búsqueda de la joven, algunos usuarios comentaron que la familia comenzó a buscarla por su propia cuenta, por lo que recorrió hospitales, delegaciones del Ministerio Público e incluso las morgues para dar con su paradero, pero de ella no se sabe nada.

Su mamá ha luchado mucho por encontrarla. Foto: captura de pantalla.

Jessica Galán, madre de Sofía, dijo que su hija trabajaba como conductora de taxi por aplicación por las noches, ya que en las mañanas estudia en la Universidad de Guadalajara, además atiende a su hija de cuatro años. Llevaba pocos meses en su empleo, el cual tomó para no perder su independencia.

La desesperada madre ha compartido en sus redes sociales la ficha de búsqueda de su hija, también mandó a hacer lonas con las fotografías, las cuales una empresa de vallas publicitarias le ayudó a colocar en los lugares donde fue vista por última vez y en donde apareció su coche.

Han colocado lonas en varias partes del estado. Foto: Facebook, Jess Galán.

En el boletín de búsqueda se indica que Sofía Gil Galán, mide 1.60 metros, tiene complexión mediana, tez blanca, ojos verdes y cabello largo, ondulado y castaño con rayos rubios. También tiene tatuajes en el brazo de la imagen de una mándala, de lado izquierdo de la espalda un caballo de mar, en la espalda baja un pez en color rojo, en la clavícula derecha una espada, en la pierna izquierda 3 rosas, en el tobillo derecho unas margaritas, en el dedo pulgar una imagen de un moño tiene perforaciones en nariz, labio inferior y ambos lóbulos con expansiones.

Esta es la segunda vez que en redes sociales se reporta la desaparición de la joven madre, la primera fue del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2022, la publicación fue realizada por la usuaria de Facebook, Magui Gil, quien actualmente tiene de foto de perfil la nueva ficha de búsqueda de Sofía.

