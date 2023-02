Encuentran muerta en Guanajuato a joven reportada como desaparecida

Hace menos de una semana, los familiares de la joven Daniela Castro Palacios, de 24 años de edad, reportaron su desaparición en la localidad guanajuatense de Romita. Ayer sus familiares confirmaron que la encontraron muerta.

El pasado 18 de febrero, la joven fue reportada como desaparecida por sus familiares, quienes la vieron por última vez en el municipio de Romita, ubicado al oeste de la capital de Guanajuato.

En el mismo reporte, también se avisó sobre la desaparición de los jóvenes Carlos Rocha Anguiano, de 25 años de edad, y Juan Pablo Vargas, de quien se desconoce su edad.

La alerta por desaparición se activó el 19 de febrero y días después se puso en marcha el protocolo ALBA, pues se temía que la joven fuera víctima de algún delito.

Este viernes, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron labores periciales en un terreno ubicado entre sembradíos de agave y maíz, localizado en los límites de la colonia Corrales Ayala, donde se encontraron restos humanos correspondientes a una mujer y dos hombres.

De acuerdo con Isaac Castro, hermano de la víctima, las autoridades policiales le confirmaron que uno de los cuerpos podría ser el de su familiar, por lo que tanto él como otros deudos compartieron mensajes de despedida en sus redes sociales.

“Hermanita hermosa no tengo palabras, sé que no verás ya todo lo que tratamos de hacer para poder encontrarte, no sabrás cuánta gente, cuántos amigos, cuánta familia estuvo aquí, estuvo al pendiente.

"Solo nos queda recordarte así, alegre, feliz, inteligente, capaz de todo; nos duele tanto tu partida, mi hermanita, siempre estarás en mi mente y corazón, más cuando nos ganaste a todos en el toro mecánico. Te amamos hermana”, escribió el joven.

