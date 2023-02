Diputados analizan impugnación contra TEPJF por ordenar que el INE sea presidido por una mujer

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados podría interponer una controversia o una acción de inconstitucionalidad en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la última sentencia que les obliga a designar a una mujer como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, reconoció que esta situación pone en un aprieto al Pleno de la Cámara de Diputados, de carácter jurídico, ya que el nuevo mandato de los magistrados llegó extemporáneamente cuando ya había concluido la primera etapa del registro, por lo que analizan la ruta jurídica que seguirán para dar una respuesta.

“El diálogo entre instituciones de un poder, del Poder Legislativo a través de su Cámara de Diputados con un organismo que depende del Poder Judicial, vamos a escalar directamente con la presidencia del Poder Judicial, de la presidente, que en esta colaboración de poderes podríamos hacer una revisión, independientemente de que jurídicamente el día de mañana la dirección de Asuntos Jurídicos nos va a proponer la ruta que puede incluir un recurso de inconstitucionalidad, o un recurso de controversia constitucional que se puede presentar”, expuso.

Sesión Ordinaria del 28 de febrero de 2023 Foto: Especial

Varias contradicciones en las resoluciones

Aclaró que será hasta el próximo jueves, cuando den a conocer dicha ruta jurídica e indicó que hay muchas contradicciones en las resoluciones de los magistrados electorales. Indicó que, para dar una respuesta, revisan si no se violentan los derechos adquiridos por parte de los aspirantes que se registraron y que fueron avalados por el Comité Técnico Evaluador.

“Mañana nos vamos a reunir y el jueves a la 11 de la mañana haremos del conocimiento, a través de un comunicado, la decisión unánime con relación a esto por parte de la Junta de Coordinación Política. Esto es digamos un adelanto de la ruta que vamos a seguir por lo que hace a la ruta jurídica y a la ruta, también política y de dudas. En lo que están pensando, yo no quiero atreverme a calificar que están trasnochados, yo creo que están distraídos, puesto que no están aplicados. No sesionan de manera regular, no le dan cumplimiento a lo que establece la ley de manera de procedimiento y pues, es una reflexión, por eso los invitábamos a que vinieran a platicar”, dijo.

Expuso que en la determinación de la Sala Superior del TEPJF, hay muchas inconformidades que pueden ser apeladas por los candidatos a un puesto de consejero electoral, primordialmente los hombres, que se registraron con la intención de participar en el proceso de selección para titular del INE, con el argumento que se le violentan sus derechos y presentar un juicio para la protección de sus derechos.

“Todas las acciones afirmativas pueden presentar un recurso. Es lo malo de dictaminar, de elaborar ejecutorias, es el término correcto, ejecutorias; sin hacer una revisión serena, sensata, prudente, despojada de cualquier tipo de atavismo, de cualquier tipo de filia y fobia. En la serenidad que obliga a cualquier juzgador de tener la ley, la inteligencia para poderla analizar, poderla interpretar”, comentó.

