Sismo magnitud 4.6 remece Colima: habitantes reportan sentirlo con intensidad

Alrededor de las 21:34 horas de este jueves 23 de febrero, se registró un sismo magnitud 4.6 con epicentro a 36 kilómetros del sureste de Tecomán, Colima, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). En redes sociales algunos habitante reportaron haberlo sentido con fuerza. No se reportan daños. Debido a su baja intensidad no fue perceptible en la Ciudad de México y no ameritó la activación de la Alerta Sísmica.

Indira Vizcaino, gobernadora de Colima, informó en sus redes sociales que tras el temblor se activaron los protocolos correspondientes, llamó a la población a mantener la calma y a estar atenta a las indicaciones de Protección Civil. Minutos después dio a conocer que tras las revisiones pertinentes no se reportaron daños, ya que mantuvo comunicación con hospitales y autoridades de los 10 municipios.

Usuarios de redes sociales, que habitan cerca del epicentro, compartieron que al sentir el sismo tuvieron miedo, algunos pensaron que sería como el registrado el pasado 19 de septiembre de 2022. Otros usaron el humor y a través de memes hicieron ver que sí lo sintieron con intensidad.

