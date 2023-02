El PRI pide evitar un fraude de Morena y elegir los mejores perfiles para el INE

La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, a través de su coordinador, Rubén Moreira, llamó a maestros eméritos, académicos, sociólogos, politólogos y expertos en la materia a que se registren para participar en la selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y así impedir un fraude de Morena.

De cara al proceso de selección de los nuevos consejeros en sustitución del consejero presidente Lorenzo Córdova, y los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz, el líder priista convocó a las personas más capacitadas a participar.

A través de un video- mensaje publicado en sus redes sociales, el coordinador de los diputados federales del PRI llamó a la ciudadanía a evitar un fraude con la participación de los mejores perfiles que no den cabida a personas sin experiencia y con intereses políticos.

Habrá cuatro cambios en los funcionarios. FOTO: Cuartoscuro

“Con el peso de su buen nombre, será imposible que se haga un fraude, como no van a dejar de seleccionar a un ex ministro de la corte que presentó un examen y sacó 100, que tuvo una entrevista estupenda… Si no hay muchas personas que se registren, la selección será entre muy pocos… Nosotros no queremos una insaculación…”, señaló el líder priista.

Las inscripciones para que los interesados en ocupar alguna de las cuatro consejerías vencen el próximo 23 de febrero, por ello, Moreira pidió que los grandes mexicanos o mexicanas se registren, para que se puedan elegir a los mejores y no lleguen por suerte mediante una eventual insaculación.

“Yo no creo en las cuotas, yo creo en los perfiles, el PRI cree en los perfiles”, subrayó Moreira tras rechazar el procedimiento de insaculación en la selección de consejeros porque advirtió que así no llegarán los más calificados.

