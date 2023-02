Denuncian presuntos abusos sexuales y físicos en kínder de la GAM: "Mi niño me avisó"

La noche de este miércoles 15 de febrero se registró una movilización de padres de familia a los alrededores del kinder y primaria “Colegio Ana Pavlova”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Los primeros reportes indican que los manifestantes piden apoyo de las autoridades correspondientes ante las acusaciones de presuntos abusos físicos y sexuales de los que han sido víctimas sus hijos.

Un reporte de la periodista Itzel Cruz Alanis, quien se encuentra en el inmueble y pudo platicar con los familiares de las víctimas, señala que existen más de 10 denuncias ante la fiscalía capitalina, las cuales no han sido atendidas, según los padres de familia que han pedido una intervención de inmediata.

En entrevista con Foro TV, Ana Cansino, madre de uno de los pequeños, declaró que hasta finales de marzo le fue asignada una cita con ayuda psicológica especializada para víctimas de delitos sexuales, esto para que el niño sea diagnosticado y se pueda corroborar si fue violentado.

De igual forma señaló que la presunta víctima será atendido por esas mismas fechas en el Hospital de la Niñez "Federico Gómez". Por lo menos mi niño sí me avisó, me dijo ya cuando le dije que no lo iba a traer, se sintió a salvo y me empezó a decir todo lo que estaba pasando”, señaló.

