A David lo buscaba su familia: lo encontraron muerto dentro de un exclusivo gimnasio en Coyoacán

El martes se dio a conocer un fuerte hallazgo al interior de un gimnasio ubicado al interior de Plaza La Estación que se encuentra en sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, esquina Cerro del Hombre de la colonia Fraccionamiento Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán. Un hombre perdió la vida cuando presuntamente se ejercitaba, por lo que al lugar llegaron los servicios de emergencia para atender el reporte del hallazgo del cuerpo sin vida.

¿Qué ocurrió al interior del exclusivo gimnasio?

Luego de que se diera aviso a las autoridades, elementos periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) llegaron al lugar poco después de las 08:00 horas del pasado 14 de febrero, asimismo, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, pese a los intentos por reanimarlo.

El 14 de febrero se realizó el hallazgo al interior del exclusivo gimnasio. | FOTO: Twitter @c4jimenez

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el deceso habría ocurrido por la noche y no durante la mañana, según las primeras versiones que señalaban que el hombre comenzó a sentirse mal, hasta que se desvaneció. Por lo que Jiménez refirió que presuntamente nadie notó el cuerpo sin vida, razón por la cual realizaron el cierre por la noche con toda normalidad.

El hombre fallecido fue identificado como David Zamudio y de acuerdo con lo presentado por Carlos Jiménez, habría sufrido un infarto en la zona de ejercicios del gimnasio Sport City, sucursal de Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, supuestamente esto ocurrió la noche del lunes, quedó tirado en el piso y alguien habría ocultado el cuerpo en el área de los baños.

El cuerpo sin vida de David habría pasado la noche al interior del centro deportivo. | FOTO: Twitter @c4jimenez

Así encontraron el cuerpo sin vida de David

El lunes por la noche, los familiares de David acudieron al centro deportivo para preguntar por él, pero esta versión refiere que el personal del establecimiento negó saber sobre su paradero. Pero fue por la noche cuando vieron su camioneta estacionada en donde se ubica el gimnasio, por lo que una vez más, preguntaron por él y de nueva cuenta, negaron que estuviera ahí.

Con evidente desesperación de no saber en donde estaba David, el martes por la mañana decidieron ingresar al gimnasio y fue ahí donde finalmente lo encontraron, su cuerpo ya sin vida estaba tirado en el baño, por lo que los familiares acusan que intentaron ocultarlo: "Nos dijeron que no había nadie y que pues ellos antes de cerrar se daban la vuelta para ver que no hubiera nada ni nadie y nos dijeron que precisamente, no había nadie" dijo su hija.

El gimnasio se encuentra cerrado de forma temporal. | FOTO: Twitter @c4jimenez

Minutos después del hallazgo, finalmente llegaron los servicios periciales de la FGJ-CDMX para realizar el levantamiento del cuerpo del hombre y posteriormente, trasladar el cadáver al anfiteatro correspondiente. En tanto el acceso fue restringido en el centro deportivo y en la entrada de la plaza comercial se colocó un cartel en donde se puede leer que el gimnasio se encuentra cerrado temporalmente.

