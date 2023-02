VIDEO: una mujer llegó tarde e intentó parar el autobús con su cuerpo para que la dejaran subir

A través de redes sociales es donde se viralizan contenidos de todo tipo, desde choques hasta asaltos en donde lamentablemente, se puede ver cómo pierden la vida las personas. Pero también hay momentos inusuales captados por otros usuarios que de otro modo, no hubiera existido evidencia de que ocurrieron, como un reciente clip que le dio la vuelta a las redes sociales en donde se puede ver a una mujer negándole el paso a un autobús en movimiento en Tabasco.

En el breve video se puede ver a la unidad de ADO avanzando lentamente, mientras una mujer le impide el paso colocándose enfrente, haciendo un esfuerzo por impedir que se vaya usando únicamente su cuerpo, mientras carga una bolsa, una caja y su maleta al mismo tiempo que grita "¡No, me tengo que ir!, ¡Me tengo que ir ¿por qué no me sube? ¿qué le quita?!"

Usuarios reprobaron el actuar de la desesperada mujer. | FOTO: Twitter @Jorge_montiel

Con una desesperación en su tono de voz, la mujer busca que se le permita ingresar a la unidad, por lo que comienza a a pedir ayuda a gritos, lo cual inquietó a los presentes quienes no sabían qué estaba pasando, pues el autobús iba a muy baja velocidad, pero la mujer se negaba a quitarse del paso sobre la avenida Francisco Javier Mina en Villahermosa.

¿Por qué la mujer intentó frenar la marcha con su cuerpo?

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer habría llegado tarde, por lo que intentó abordar la unidad cuando ésta ya iba de salida, sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública le pidieron al conductor que se detuviera y que la dejara subir, no obstante, este acto dividió opiniones entre usuarios de redes sociales, pues hubo quienes aseguraron que el conductor estaba atentando contra la vida de la señora al no detener completamente la marcha.

Por otro lado, hubo quienes reprobaron el desesperado actuar de la señora, quien además puso en peligro su vida y afectó el itinerario del autobús por su impuntualidad, un usuario de Twitter escribió: "Sí! Todos llegamos con tiempo y hacemos un esfuerzo por estar ahí, respetando a todos los demás pasajeros que hacen el mismo esfuerzo!"

La mujer intentó pedir ayuda para que la dejaran subir al autobús. | FOTO: Twitter @Jorge_montiel

¿Qué ocurre si una persona llega tarde? ¿Se pierde su boleto?

De acuerdo con la página de ADO, tienen un descuento de pasajero quedado, quien es aquel que llegó 60 minutos después de la salida de su viaje y al no haber podido abordar, se le ofrece un descuento del 50 por ciento sobre el precio regular del boleto al mismo destino, en el próximo horario y asiento disponible.

Para hacerlo válido, el o la pasajera interesada deberá presentar su boleto original en taquilla y una identificación vigente asimismo, para que se respete el descuento, es necesario que presentar lo requerido en taquilla máximo 60 minutos después de la hora marcada en tu boleto original. Cabe destacar que no es acumulable con otros descuentos.

