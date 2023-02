AMLO no prohibirá los narcocorridos, pero lanza una petición: "ojalá ya no se canten"

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confío en que ya no se canten los denominados “narcocorridos” porque al igual que las series de televisión, presentan una vida color de rosa y es apología de la violencia.

Afirmó que en su gobierno se trabaja para garantizar la seguridad, por lo que se ha disminuido el número de homicidios. Sin embargo, reconoció que si no baja el consumo de drogas, esa situación “se va a dificultar más”.

Dijo que no se pueden prohibir los narco corridos. “Pues ojalá ya no se canten ¿no? Los narcocorridos, no hay que prohibir nada, lo que hay que hacer es informar más, porque es lo que sucede hay un desequilibrio, un desbalance, por un lado los narco corridos, por otro lado las series de las bandas, siempre lo hemos dicho aquí, el éxito que tienen las series porque es con mucho dinero que se hacen esas series, son actores de primera, de los mejores y todo lo que proyectan es un mundo color de rosa, es una apología de la violencia”; argumentó.

Dijo que en las series de televisión sobre narcotraficantes “hay mujeres muy guapas, hombres muy guapos, bien vestidos así las casas como las de García Luna, casonas, a los carros último modelo como a las alhajas, todo esto de tener animales exóticos, y luego el poder, ‘háblale al general y dile que vamos a llevar a cabo una operación con la clave 35 45, para que no esté nadie en el aeropuerto de la ciudad de México’, y pues no es fantasía, es realidad”.

Indicó que hay que contrarrestar ese mensaje que se manda con las series con el daño que causa involucrarse en el consumo de drogas. “Entonces eso se difunde muchísimo, y que hay del daño de las drogas, para contrarrestar el narcocorrido o las series, o todo este estilo de vida, de lujo barato, y de todo el sufrimiento, de felicidad efímera ¿qué hay? Nada muy poco”, refirió.

El presidente indicó que “nosotros podemos y lo estamos haciendo, enfrentar la violencia, al reducir el número de homicidios, secuestros, estamos trabajando bien en eso, garantizando la tranquilidad, la seguridad, sí, pero si no atendemos el problema del consumo se va a dificultar más”.

AMLO alista campaña antidrogas más intensa

Ante el incremento de producción de drogas químicas como el fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno alista una campaña nacional antidrogas “más intensa que la de Coca Cola y Sabritas”; también, reveló que instruyó a la Secretaría de Salud a que no se oculten los casos de muertes por sobredosis para tener estadísticas reales.

“Acabamos de dar instrucciones para se envíe una circular a todo el sistema médico para que en las actas de defunción se establezca y no se omita o que no se oculte, específica”, dijo en la mañanera de este este miércoles en Palacio Nacional.

Expuso que en México y Estados Unidos “es un problema gravísimo el del fentanilo” y otras drogas químicas. Lamentó que ayer se registrara un caso de una niña en la Ciudad de México que se suicidó, pues dijo que es probable que hubiera drogas de por medio. “Sobre la campaña contra las drogas. Me dio muchísima tristeza ayer, saber, de una niña de 13, 14 años que se suicidó y es muy probable que esto tenga que ver con las drogas químicas. Me dolió mucho, mucho, mucho, tenemos que evitar eso”, dijo.

El presidente expuso que el objetivo de la campaña también es contrarrestar el narcomenudeo en las calles (Foto: Cuartoscuro)

Sobre la campaña que emprenderá este año el gobierno federal, la cual expuso que será más intensa que la de cualquier comida “chatarra”, adelantó que usarán todas las plataformas de información. “Y vamos a utilizar también todos los medios de información, eso lo tenemos ya decidido y no se debe de dejar, que terminemos nosotros y ojalá se continúe con eso (en el siguiente gobierno)”, dijo.

Para López Obrador, al momento no hay registro del incremento de consumo de drogas en México, pero sí dijo que presume que el consumo de drogas está relacionado con el alto índice de homicidios y asesinatos en el país y puso de ejemplo Guanajuato. “¿Por qué tantos asesinatos entre bandas?: pues estamos llegando a la conclusión y se está trabajando con eso de que tienen más consumo interno que en otras partes”, dijo.

Expuso que el objetivo de la campaña también es contrarrestar el narcomenudeo en las calles y así evitar un escenario como el de EU donde se registran más de 100 mil por consumo de fentanilo. Resaltó que giró instrucciones a las dependencias de salud pública para registrar con exactitud las muertes por sobredosis.

“Acabamos de dar instrucciones para que se envíe una circular a todo el sistema médico para que en las actas de defunción se establezca y no se omita o que no se oculte, específica. Lo acabamos de resolver eso para dar a conocer, ya sabemos que en primer lugar de mortandad está ahora en primer lugar de la pandemia vuelven a ser los infartos y así, pero queremos estar midiendo esto. Un control, tener la información, qué está sucediendo, en dónde están ocurriendo estos casos para tener una atención especial”, dijo.

