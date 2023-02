Sandra Paola sigue hospitalizada: se recupera de la golpiza de su expareja y ya respira por sí misma

Sandra Paola ya fue extubada y respira por sí misma, confirmó su hermana Jeannette García, quien detalló que aunque se emplea una mascarilla, es decir, un apoyo externo para que respire, ya no es necesario tenerla entubada porque sus pulmones funcionan y por lo pronto, los médicos le pidieron a los familiares que no la visiten para que no se altere.

Además, ya comenzó a mover sus extremidades por sí misma y sus familiares diariamente, a través de las redes sociales dan a conocer la condición de salud en la que se encuentra la mujer de 38 años que fue atacada el pasado 4 de febrero al interior de su propia casa por su expareja, Alejandro “N”, quien ya fue vinculado a proceso y se espera poder fincar la responsabilidad por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y de robo calificado.

Y aunque ya ha comenzado a responder de manera independiente sin ayuda mecánica, los médicos todavía mantendrán a Sandra Paola en el hospital por tiempo indefinido para seguir su recuperación. Por ello, sus familiares piden a la ciudadanía apoyo a través de donativos económicos para poder sufragar los gastos médicos y legales ante el litigio que siguen para obtener la pena máxima en contra del agresor de la joven.

A través de donadora.org, se abrió una campaña denominada “Unidos por Paola” en donde se puede ingresar y realizar este donativo. http://donadora.org/campanas/unidos-por-paola. También se ha pedido que se enciendan veladoras diariamente a las 12 del día y se eleve una oración por su recuperación.

El pasado 4 de febrero, cuando su expareja acudía a su domicilio para recoger a su hija, según el acuerdo de custodia estipulado por su divorcio, Alejandro “N”, comenzó a discutir y a agredir a Sandra Paola de forma brutal hasta dejarla inconsciente y de no ser por su menor hijo de ocho años, quien pidió a su padre cesar con los golpes, el hombre hubiera continuado.

En su huida, tomó el vehículo de Sandra Paola, lo que implica un robo, por lo que es uno de los delitos que también se busca que sea añadido en la sentencia en su contra.

