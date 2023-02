Las indignantes fechorías en equipo de la AFI y el Cártel de Sinaloa: de la fuga del "Chapo" a las inversiones en droga

El caso contra Genaro García Luna está llegando a su recta final y este lunes apareció en la corte de Estados Unidos uno de los últimos testigos que hablarán acerca de los presuntos nexos que sostuvo el exsecretario de Seguridad Pública con el Cártel de Sinaloa. Nos referimos a Jesús "Rey" Zambada, quien durante su participación aseguró haberle pagado al "superpolicía" cinco millones de dólares en un restaurante ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

El hermano de Ismael "Mayo" Zambada, uno de los líderes del Cártel del Pacífico, detalló que el primer pago que le hicieron llegar al excolaborador del mandatario Felipe Calderón ocurrió a finales de la administración de Vicente Fox en el recinto de Campos Elíseos. En aquella ocasión, a través del abogado del grupo criminal, Óscar Paredes, le entegaron 3 millones de dólares que venían en un portafolio y una maleta deportiva. El pago, según "El Rey", era para garantizar la protección de Ismael Zambada, para que no lo investigaran o realizaran operativos en su contra.

El denominado "superpolicía" es acusado de recibir millones de dólares por parte del Cártel del Pacífico

Foto: AFP

De igual forma, ese dinero era para que colocaran a comandantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en puestos estratégicos de la administración entrante de esa época (Felipe Calderón). El "Rey" Zambada dijo ante la corte que pagó un soborno de 350 mil dólares a Víctor Hugo García, sobrino de Genaro García Luna, para que el comandante federal Edgar Bayardo pudiera entrar a trabajar a la Procuraduría General de la República (PGR) específicamente a la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), esto con el objetivo de que el agente, quien era muy cercano al Cártel de Sinaloa, filtrara información sobre las investigaciones en contra del grupo delincuencial.

El segundo pago se realizó tres semanas después, de acuerdo con el testimonio de "El Rey", quien dijo que en esa ocasión sí vio a García Luna en el restaurante de Campos Elíseos y bajo el auspicio de Paredes se le entregaron 2 millones al exsecretario de Seguridad Pública. El testigo relató que en un sector privado del segundo piso del lugar llegó a ver a Paredes, y ahí tocó la puerta García Luna. Únicamente se saludaron, dejó el dinero y se salió.

Con esto se estarían presentando los testimonios de cierre por parte de los fiscales y faltarían los interrogatorios de la defensa encabezada por César de Castro. Una vez concluído el proceso se esperan las deliberaciones del jurado para conocer el desenlace del juicio.

Nexos entre la PF y el Cártel de Sinaloa

Siguiendo con el testimonio, Zambada "El Rey" reveló el modus operandi para controlar el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) y traficar drogas de 2000 a 2008, cuando fue detenido en la Ciudad de México. El capo mexicano señaló que sus acciones fueron en complicidad de corporaciones federales como la Agencia Federal de Investigación (AFI), elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal de Caminos y Puertos.

Nuevamente con ayuda del abogado Óscar Paredes, el Cártel de Sinaloa pagó alrededor de 250 mil dólares al mes para poder laborar en las instalaciones del AICM. Según el testigo, el dinero era recibido por Luis Cárdenas Palomino exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón.

Según "El Rey", el AICM era utilizado para descargar toneladas de cocaína, esto con ayuda de agentes federales

Foto: Cuartoscuro

"El Rey", con toda seguridad y tranquilidad, según crónicas de corresponsales dentro del juicio, dijo que los mismos agentes federales descargaban los charters provenientes de Venezuela que simulaban ser viajes turísticos y traficaban la cocaína que les permitía el gobierno controlar porque se sacaba por la aduana.

Recibían la cocaína en jets privados o en vuelos de turísticos a través del equipaje, llegaban entre 200 y 250 kilos por vuelo. Informó que Paredes trabajaba en la Procuraduría General de la República (PGR) y al mismo tiempo para la organización de "El Chapo" y "El Mayo".

El hermano de "El Mayo" colaboró para la fuga del Chapo en Puente Grande

Foto: Especial

El Rey Zambada aseguró que en 2001 conspiró para ayudar a El Chapo Guzmán a fugarse del penal de Puente Grande, Jalisco. Para ello, envió un helicóptero para rescatar al capo y trasladarlo al estado de Querétaro. Posteriormente lo acompañó a la Ciudad de México, con el apoyo de un comandante de la Policía Federal y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

El hermano de "El Mayo" dijo que el Cártel de Sinaloa creció enormemente durante la presidencia de Vicente Fox. "Every single day of the 6-year term it became stronger”, es decir “Cada día del período de 6 años se hizo más fuerte”, así lo narró en la plataforma de Twitter Keegan Hamilton, periodista de Vice News.

