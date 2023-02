Jorge Triana: "Es necesario el diálogo con el TEPJF para definir a los candidatos al Consejo General del INE"

Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de diputados, habló sobre el proceso que reanudará la cámara para seleccionar a cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE. En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el legislador panista aseguró que les sorprendió que se les hiciera ese pedido, aunque no es una de sus asignaciones regulares.

"Nos llamó la atención que nos hayan pedido que nosotros decidamos a los candidatos para las quintetas, cuando es el propio consejo el que debería decidir", explicó. Triana anunció que se espera que el miércoles se tengan a los tres candidatos, para que se puedan ser analizados, "pero para eso es necesario que exista diálogo entre las partes".

Además dijo que tuvieron la intención de dialogar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero recibieron una negativa y no se han podido continuar las pláticas.

La Cámara de diputados reanudará el proceso de selección del Consejo General del INE

En días recientes se ha hablado de una estrategia que formularon el presidente López Obrador y Morena, para conseguir que los miembros del Consejo General sean funcionarios afines al partido en el gobierno. Ante ello, Triana Tena lamentó que se esté actuando de esa forma.

"Es una estrategia completamente cínica y descarada"

Lamentó que en la administración federal estén tratando de influir en un tema que no les corresponde. "Es un tema que no le compete a la Secretaría de Gobernación y no sé qué hacen hablando sobre eso", expresó. Además, Jorge Triana acusó que "esperan que, como no habrá mayoría calificada, se vaya a la tómbola y esté la mayor cantidad de nombres posible que sean afines al partido en el poder".

Por último, dijo que no se ha dado la reunión con miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque no se definió una sede para la reunión.

