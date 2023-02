No fue suicidio, fue feminicidio: la lucha del padre de Edna Adglae rinde frutos, capturan al homicida

Por más de 18 meses, Noé Orlando “N” gozó de impunidad tras cometer el delito de feminicidio en contra de su entonces novia, Edna Adglae Reyes Gutiérrez, una joven que tenía 29 años. Los hechos ocurrieron en el domicilio de la chica, ubicado en los Reyes Ixtacala, en el municipio de Tlalnepantla de Báez, en el Estado de México, el 25 de julio de 2021. El hombre, que entonces tenía 22 años, asfixió a la víctima y la dejó en la cama para que pareciera que estaba durmiendo.

Tras el feminicidio, robó dinero de la joven, artículos electrodomésticos y una bicicleta. No conforme con ello fue a la casa de los abuelos paternos de Edna y les pidió 10,000 pesos que ella tenía guardados. Argumentó que Edna estaba en un taxi esperando, por lo que los adultos mayores se lo dieron sin dudar, pues finalmente era de su nieta. Una vez que tuvo el efectivo, se alejó de la colonia y no volvieron a saber de él.

Tras una lucha emprendida por el padre de Edna Adglae, se giró una orden de aprehensión contra Noé Orlando “N”, la cual fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía Especializada de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (CONAHO).

Noé Orlando fue ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto: FGJEM.

A través de investigaciones, el hombre fue localizado el 8 de febrero en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México. Tras leersele sus derechos y los cargos de los que se le acusa, fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla de Baz, mejor conocido como Barrientos, donde se realizó una audiencia en la que un juez de control le dictó la medida cautelar de prisión preventiva. Será el próximo domingo 12 de febrero cuando se realice la de vinculación a proceso, a la que colectivas feministas han llamado para acudir a manifestarse afuera del recinto.

Justicia para Edna Revólver

Su padre entró a su recámara para hablarle, al ver que no respondía la tocó y notó que estaba sumamente fría, allí se dio cuenta de lo que estaba pasando y en medio de su dolor y desesperación, llamó a las autoridades que confirmaron su muerte. Pero el dolor de perder a su amada hija no era el único que se haría presente, pues las autoridades determinaron que Edna se había suicidado, él sabía que no, que la habían matado y quien lo había hecho.

Más que una cifra, Edna era una vida, tenía metas, sueños y muchas personas que la amaban. Foto: especial.

Como muchas otras personas que pierden un familiar de manera violenta, el hombre sacó fuerzas del dolor y emprendió una cruzada buscando justicia para que el crimen de su hija no quedara impune. Tras más de un año de lucha, logró que la carpeta de investigación se reclasificara a feminicidio. El papá no ha dejado ni un solo día de pelear por limpiar la memoria de su hija y buscar que el responsable de arrebatársela sea castigado.

En redes sociales se difundió el hashtag #JusticiaParaEdnaRevólver, incluso se hizo una página de Facebook sobre el tema. Allí se recopilaron testimonios y las movilizaciones que se hicieron, no solo por familiares y amigas, también por colectivas.

Conocidos de la joven, quien era estudiante de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, la describen como amante de la música, empática, buena amiga. La recuerdan con cariño y desean que su feminicidio no sea uno más de los que quedan impunes.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Vinculan a proceso a Alejandro “N” por el intento de feminicidio de Sandra Paola frente a sus hijos

Conmoción en Hidalgo por feminicidio de Doña Trini: tenía 76 años y fue violada dentro de su casa

Feminicidio en la colonia Morelos: caen 6 por abandonar el cadáver de una mujer junto a un parque