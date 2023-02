Gobernadores de San Luis Potosí y Zacatecas firman convenio para blindar zonas limítrofes

Los gobernadores de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona y de Zacatecas, David Monreal Ávila, ambas entidades golpeadas por la actividad del crimen organizado, firmaron este viernes un convenio de coordinación y colaboración interestatal para blindar las zonas limítrofes y que corporaciones de ambos lados puedan ingresar en persecución de criminales.

"Es el principio de la pacificación de las fronteras San Luis Potosí-Zacatecas y hoy damos comienzo a trabajos coordinados porque la delincuencia no conoce de límites geográficos o territoriales, porque cuando se hace un operativo en Zacatecas se iban a San Luis Potosí y no los podían perseguir, y cuando se hacía en San Luis se iban a Zacatecas y no se les podía detener, esa era la desventaja y solo favorecía a la delincuencia", expresó durante su intervención en el Centro de Convenciones de la capital potosina.

"Nos lleva a ese anhelo de pacificación y atención de muchas de las necesidades sociales" Foto: Especial

Gallardo Cardona mencionó que con la firma del convenio las corporaciones policiacas ya podrán ingresar a ambos territorios para disminuir los delitos de alto impacto que, afirmó, en San Luis Potosí han disminuido un 32 por ciento y en Zacatecas un 18 por ciento, "pero no es suficiente, tenemos que ser óptimos y con este convenio estamos dando un paso firme para lograrlo", expuso el mandatario potosino.

Por su parte, el gobernador zacatecano señaló que la firma del convenio "nos lleva a ese anhelo de pacificación y atención de muchas de las necesidades sociales que tienen nuestros estados, espero que sea el principio de la pacificación de nuestras fronteras y estados", enfatizó.

