Familiares de víctimas de meningitis marcharon para exigir justicia en Durango: “Ellas no murieron, las mataron”

“Ellas no murieron, a ellas las mataron” es el grito al unísono de 500 duranguenses familiares y amigos que marcharon por avenida 20 de noviembre para llegar a la Plaza 4to Centenario donde se alzó la voz, por parte de varios oradores que hicieron responsables a las autoridades, por no haber hecho su trabajo en la supervisión de casos de meningitis, enfermedad que ha causado la muerte de 35 personas en la entidad.

Los manifestantes señalan que las autoridades estatales no han aplicado las sanciones correspondientes al personal médico que atendió dichos casos, dejando en claro que en el sexenio de José Rosas Aispuro la corrupción prevaleció en el sector salud.

Dijeron también que los médicos ahora se unen para defenderse y ellos también son responsables, por haber sido cómplices de lo que sucedía en estos hospitales y no denunciaron las malas prácticas, que hora se conoce como una tragedia de 35 familias enlutadas y más de 40 huérfanos, con la latente posibilidad de que este número aumente.

Los manifestantes señalan que las autoridades estatales no han aplicado las sanciones correspondientes Foto: Especial

Destacan además que los tratamientos aplicados, no han garantizado la salud, porque ellos aseguran que, aunque dan de alta a algunas pacientes, estos mismos regresan con cuadros graves, que en días se suman a la lista de decesos.

¿Cuándo llegara la justicia, por qué los dueños de los hospitales no les han intervenido las cuentas bancarias?, no se han presentado sus representantes legales para que respondan por esto. Se han sido muchos gastos, pero, por más que el estado y la sociedad este haciendo aportaciones en especie de alimentos, traslados, medicamentos como tratamientos, "esto no será para toda la vida, pero los huérfanos sí".

Las autoridades aseguran que no se construyeron “chivos expiatorios”, pero hay pruebas suficientes para tener un juicio contra estos dos médicos, así como contra los administrativos de estos cuatro hospitales.

Son siete las órdenes de aprehensión giradas por jueces, que cuentan con carpetas y con indicios sólidos para que puedan ser sentenciados.

dhfm