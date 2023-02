Claudia Sheinbaum reafirma creación de comisiones de Salud y Seguridad en CDMX

Con el fin de que los habitantes de la Ciudad de México tengan un acercamiento directo con las autoridades, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la capital, anunció durante su segundo día de recorrido por las 16 alcaldías que se crearán las comisiones vecinales de Seguridad y Salud.

Es decir, que las y los capitalinos podrán reportar faltas u omisiones de la policía, así como irregularidades de servidores públicos o desabasto de medicamento en hospitales y centros de salud.

“Estas comisiones estarán en contacto con la Policía, algunas ya existen en algunas colonias, estarán en contacto con la alcaldía, y vamos a estar trabajando por si no llegan las patrullas, no están los policías o no están haciendo su trabajo, para que realmente lo hagan. Y la segunda, vamos a hacer Comisiones de Salud, nos van a ayudar en la salud preventiva, en información de alimentación, de hacer ejercicio; pero, sobre todo, nos van a ayudar a saber si realmente hay medicamentos, médicos en los Centros de Salud y en los hospitales”, informó la titular del Ejecutivo local.

Seguridad y Salud en la Ciudad de México

Durante sus cuatro años de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado diferentes proyectos para mejorar la seguridad y salud en la capital del país, tan es así que su Estrategia de Seguridad ha logrado la reducción de más del 55% en los delitos de alto impacto, cerca del 60% en homicidios dolosos, 50% del robo de vehículo con o sin violencia de 2019 a 2022.

Mientras que en temas de salud, ha fortalecido este sistema creando y mejorando cuatro hospitales; y recientemente anunció que fortalecerá más de 30 Centros de Salud con el objetivo de mejorar las atenciones médicas en la capital.

