Marcelo Ebrard: México está listo para la industria automotriz eléctrica

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, aseveró que México está listo para incursionar en la industria automotriz eléctrica. “Ya llegó el futuro”, dijo. Durante la presentación del “Diagnóstico y Recomendaciones para la Transición de la Industria Automotriz en México”, destacó que se cuenta con infraestructura, recursos y tecnología.

“Ya llegó el futuro y ahora tenemos para 2030, la mitad de todos los vehículos en este país tienen que ser eléctricos, esto está a siete años. La última vez que hablé de eso estaba a ocho, ahora ya está siete, de manera que es inminente que tenemos que llegar a esa meta. Tenemos todo para hacerlo, la voluntad, la organización, la infraestructura, los conocimientos, las empresas globales, las instituciones y el conocimiento y sobre todo la voluntad, entonces manos a la obra”, recalcó.

Previo a la presentación, el canciller Ebrard manejó dos vehículos eléctricos de lujo, un Mustangs 3 y X Trail - E. En entrevista, Ebrard Casaubón dijo que se trabaja para acelerar la electrificación de todo el transporte porque a nivel mundial la competencia económica será en ese sector porque se irán desplazando los vehículos de combustión.

“Hay una gran competencia entre la industria China y la industria norteamericana y europea. México es muy importante que tome estas medidas, estas acciones para estar en tiempo, nuestra industria automotriz es muy importante para nuestra economía, estamos hablando de más de 1 millón de personas que trabajan en la industria automotriz”, refirió.

"México está listo para la industria eléctrica automotriz"

El canciller señaló que la instrucción presidencial es que se trabaje en este tema, que también se ha conversado en la reuniones del Diálogo Económico de Alto Nivel con Estados Unidos.

Refirió que este miércoles se presenta el Plan Sonora ante el cuerpo diplomático acreditado en México para mostrar la planta de generación de energía solar que permitirá que nuestro país mantenga su competitividad, “porque si no produces con energía limpia te van a empezar a pedir certificados, ¿tu vehículo se produjo con energía limpia, sí o no? Y si no tienes el certificado, no lo compro, entonces es un tema que nos tenemos que apresurar, y por eso lo estamos haciendo”.

Destacó que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador hará el anuncio de inversión en San Luis Potosí de la empresa BMW, “que tiene que ver con inversiones para para producir los vehículos eléctricos van a determinar el futuro de la industria automotriz ahora”.

Otra de las prioridades es que en México se comienzan a producir baterías, así como los semiconductores. Este miércoles se presentó el Diagnóstico y Recomendaciones para la Transición de la Industria Automotriz en México, elaborado por el grupo de trabajo México - Estados Unidos para la Electrificación del Transporte coordinado por la SRE, CFE, la Universidad de California, la industria automotriz en México, entre otros para definir una hoja de ruta para la movilidad sustentable.

Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, comentó que se trabaja en la transición en la electromovilidad, “México también quiere ser uno de los países en donde se construyan, se armen y se produzcan incluso mexicanos en el futuro eléctricos, necesitamos que esta industria sea próspera y necesitamos cambiar muchas cosas para ello”.

Dijo que entre las recomendaciones está tener una mesa de trabajo con la industria, el Gobierno y la academia; un mapeo de necesidades en materia de recursos humano: promover el capital humano y carreras especializadas; fortalecer las cadenas de suministros; entre otros.

José Zozaya, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que se debe considerar implementar una política pública integral coordinada desde el gobierno federal para la disminución gradual de las emisiones de CO2, incentivos fiscales: establecer instructivos para la fabricación de vehículos electrificados en México y para ampliar y mantener la infraestructura de recarga que actualmente es insuficiente, entre otras.

México tiene como prioridad comenzar a construir y programar chips para autos

