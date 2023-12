Exconsejero del INE se opone a que el titular del TEPJF sea obligado a renunciar

Leonardo Valdés, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, tuvo una entrevista con Mario Maldonado a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group en la que indicó que la solicitud de renuncia que algunos magistrados piden al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, se puede entender a través de dos ángulos.

El primero de ellos es el panorama electoral que derivará en la elección de más de 20 mil cargos públicos. Destacó que la exigencia en contra de Mondragón es parte de una acción que ocasiona un panorama complicado.

Sigue leyendo:

Permanencia de Reyes Rodríguez Mondragón al frente del TEPJF se definirá el lunes

VIDEO: Magistrados piden votar sobre permanencia de Reyes Rodríguez Mondragón al frente del TEPJF

Indicó que la falta de mayoría de magistrados impide que se protejan los derechos del funcionario.

El segundo de ellos, comentó que el funcionario fue aprobado por el pleno del Senado, por lo que resalta que asuntos como este se hayan repetido ya en tres ocasiones desde 2018.

La solicitud para que el presidente del TEPJF renuncie no es inédita

Comentó que panoramas como este no son inéditos, pero llama la atención que no hay ninguna justificación relacionada con las funciones del funcionario y además no se cumple actualmente con el mínimo de magistrados que deben operar en el órgano.

Valdés dijo que el tema levanta suspicacias. FOTO: Archivo.

Destacó que la falta de una mayoría calificada ha trabado la designación que completará la totalidad de magistrados en la institución, al igual que ha pasado como el INAI.

No se debe lastimar al mayor órgano electoral del país: Leonardo Valdés

Añadió que la denuncia que hay en contra del magistrado presidente no tiene que ver con la confianza en la realización de sus funciones. Pidió a los magistrados en contra de Reyes Mondragón que entren en razón para que no se lastime el prestigio de la institución.

"No estamos en México en una situación donde por cuestiones casi casi personales se lastime el prestigio, se lastime la imagen".